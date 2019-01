Pistolet Original viert vijfde verjaardag met exclusieve heilbotpistolet

Met twee vestigingen in Brussel en vijf kaarsjes op de verjaardagstaart heeft Pistolet Original alvast zijn reputatie waargemaakt. 2013 was het jaar waarin Valérie Lepla dit concept bedacht. Het doel? De herwaardering van onze nationale, even krokante als zachte pistolet, het lekkere broodje dat zowel ons ontbijt als onze lunch opfleurt.

...