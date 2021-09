Goed nieuws voor wie na een sportieve prestatie graag recupereert met een fris biertje. Want Laurens D'Hoore uit Brugge ontwikkelde een bier zonder alcohol en vol proteïnen.

De bruggeling Laurens D'Hoore (30), advocaat en triatleet, kwam op het idee om zelf een sportbier te ontwikkelen, toen hij zichzelf voorbereidde voor een Ironman triatlon. 'We trainden toen bijzonder veel. Na het sporten werd er altijd nog wat nagepraat en iets gedronken", zegt hij. 'Alcohol was een no-go, maar een shake of een chocolademelk gaven toch niet hetzelfde gevoel. Sindsdien speelde ik met het idee om een alcoholvrij bier voor sporters te ontwikkelen.'Samen met een internationaal team van bieronderzoekers verbonden aan de KU Leuven - VIB ging de Bruggeling de dubbele uitdaging aan: een lekkere bier creëren dat ook nog eens de juiste proteïnen en koolhydraten bevat. In bier zit namelijk geen noemenswaardige hoeveelheid proteïnen. Na wat experimenteren slaagde Laurens naar eigen zeggen het 'eerste herstelbier ter wereld' te produceren. Het resultaat ervan werd Thrive, een non-alcoholisch biertje waarin 10 gram proteïnen zitten per 33 cl. De productie ervan gebeurt in België.Volgens sportvoedingsdeskundige Stephanie Scheirlynck, die onder andere gouden medaillewinnares Nafi Thiam begeleidt, kan het sportbier wel degelijk een meerwaarde betekenen. 'Thrive bevat de voedingsstoffen die je als sporter nodig hebt na het sporten en dit in de juiste verhoudingen.' Of het biertje ook echt een effect heeft op het herstel, konden wij op korte tijd niet achterhalen. Maar we proefden alvast geen verschil met een gewoon biertje.