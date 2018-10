Pierre Marcolini viert tiende verjaardag label Victoria Beckham met chocoladehartjes

In Parijs, een stad die zowel Pierre als Victoria na aan het hart ligt, ontwierpen ze een doosje met zestien chocoladeharten. De ideale lekkernij om een verjaardag te vieren. 'Pierre Marcolini Les Coeurs de Victoria Beckham' wordt wereldwijd in beperkte editie gelanceerd begin oktober. Een extra doosje staat gepland voor de kerstperiode.

Delen Ik hoop dat iedereen evenveel geniet van de pralines als wij gedaan hebben tijdens het maken ervan

De Britse ontwerpster ging in zee met Marcolini omdat ze fan is van zijn creaties en zijn aanpak. 'Zijn aandacht voor details en ongeëvenaard vakmanschap hebben geleid tot erg sensuele en moderne creaties. Pierre heeft een aanstekelijk gevoel voor humor, waardoor ik enorm heb genoten van onze samenwerking. Ik hoop dat iedereen evenveel geniet van de pralines als wij gedaan hebben tijdens het maken ervan,' klinkt het.

Die aandacht voor details trekt zich door tot in alle lagen van de productie. Pierre Marcolini controleert het volledige productieproces eigenhandig, from bean to bar. Hij kiest er zelf de beste cacaobonen uit, die op ethische wijze worden aangekocht. Zijn chocolade bevat een minimum aan suiker en voor de buitenlaag van de hartjes werden natuurlijke kleurstoffen gebruikt. Bovendien bevat geen enkel product van Maison Pierre Marcolini palmolie noch bewaarmiddelen.