Pierre Marcolini heeft maandag tijdens de virtuele editie van World Pastry Stars (WPS) 2020 de prijs voor beste patissier ter wereld gewonnen. Dat meldt het Huis Pierre Marcolini maandagavond.

Tijdens World Pastry Stars 2020 kroonde de jury, vertegenwoordigd door onafhankelijke journalisten, unaniem de patissier-chocolatier Pierre Marcolini tot beste patissier ter wereld. De titel is volgens de jury het beste eerbetoon voor het 25-jarig bestaan van het Huis Pierre Marcolini.

De prijs is een hommage aan een virtuoos die internationaal het beroep van patissier-chocolatier promoot door zijn creativiteit, zijn producten, zijn commerciële en bedrijfswaarde. Het WPS is het belangrijkste internationale confectiecongres gewijd aan patissiers en werd opgericht door Iginio Massari. (Belga)

