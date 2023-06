Picknick perfect: 5 adressen waar je alle ingrediënten vindt voor een heerlijk etentje in het park

Le Fooding, de befaamde Franse restaurantgids, is nu ook in België neergestreken. Hun redactie selecteerde voor ons vijf adressen waarmee je je parkpicknick naar een hoger niveau tilt.

Broodbroeders, Mechelen

Toen boezemvrienden Steven Van der Stichelen en Johan Nulens hun ambachtelijke bakkerij openden, was hun insteek simpel: kwaliteit hoog boven kwantiteit, en respect voor het product en de seizoenen. Wij hebben een enorme crush op het notenbrood, het Mechels Vloerke met streekbier Gouden Carolus en de kaneelbroodjes. Als je geluk hebt, is er zelfs focaccia.

Sint-Katelijnestraat 59, Mechelen, broodbroeders.be

Joost Arijs – The Bakery, Gent

De ex-chef patisserie bij het Hof van Cleve kende je al van zijn strakke patisseriewinkel met felgekleurde macarons, madeleintjes en pralines, maar in The Bakery koos Arijs voor een ruwer, warmer interieur van architect Glenn Sestig. Hij bakt uitsluitend traag rijzende desembroden van meergranen en spelt tot baguettes en briochebrood.

Vlaanderenstraat 28, Gent, thebakery-joostarijs.be

Amber Bottle Shop, Antwerpen

Vrienden Thomas Dewaele en Ties Bemelmans openden achter een smalle Antwerpse gevel hun ‘grave’ wijnkelder. Op de planken? Flessen die ze rechtstreeks importeren (met hun maatjes van Trubel), maar ook natuurwijn zoals die van Roeland Fort of Jan Borms van Altrovino. Vul je tas met de wijn in blikjes van de Zweden van Djuce en trek naar het Stadspark.

Schermersstraat 25, Antwerpen, amberbottleshop.com

Aube, Brussel

Waar de oude Van Haelen-garage stond in Vorst hebben Thomas Kok en Christophe Nagel een fantastische broodfabriek neergezet. De nieuwe brandstoffen? Gespecialiseerde koffie OR (branderij in Gent), waanzinnig lekker zuurdesembrood en koffiekoeken waarvoor je met plezier opstaat ’s morgens. Op te smikkelen op hun ruime hoekterras of in het Dudenpark.

Guillaume Van Haelenlaan 6, Vorst, aube.brussels

Festin Delicatessen, Luik

Toen Stéphanie Wouters, een Antwerpse chef, verliefd werd op Luik, besloot ze alles achter te laten om zich tegenover het park van Avroy te vestigen. Ze staat bekend om haar verrukkelijke belegde broodjes en kleine maar fijne gerechtjes. Alles kan meegenomen worden.

Boulevard d’Avroy 238/A, Luik, festindeli.com