Een goede maaltijd begint met een goed voorafje en dat weten Catalanen ook. Hun versie van tapas is dan ook de moeite waard om te ontdekken, lezen we in het boek 'De Catalaanse Keuken'. Dit is het eerste hoofdstuk daaruit.

De Catalanen eten eigenlijk geen tapas, maar kiezen liever voor 'pica pica'. Dit ingewortelde gebruik om een aantal kleine, hapklare gerechtjes - een beetje van dit en een beetje van dat - met elkaar te delen, zie je meestal aan het begin van een lange eetsessie. 'Pica pica' worden allemaal samen op tafel gezet zodat de gasten zelf kunnen pakken. Het is een informele ervaring om de eetlust op te wekken die familie en vrienden de kans biedt om bij te praten en nieuwtjes uit te wisselen voor de hoofdmaaltijd wordt geserveerd.

© Karakter Uitgevers

Op een Catalaanse 'pica pica'-tafel kunnen kleine hapjes staan, maar ook een aantal grotere gerechten of 'raciónes', die kunnen worden geserveerd als snacks, canapés, tapas, voorafjes, pintxos, hors-d'oeuvres, fingerfood, entrées of kleine hapjes aan het begin van een maaltijd, of dat nu de zondagse lunch met de familie is of een eleganter fijnproeversmenu.

© Karakter Uitgevers

Je kunt natuurlijk ook een compleet feestmaal van 'pica pica' op tafel zetten en daar meer dan genoeg aan hebben, zoals Catalanen vaak doen in hun 'tweede zitkamer' in de plaatselijke bar, waar ze genieten van uiteenlopende hapjes terwijl ze de prestaties van hun favoriete voetbalteam volgen. De deur uitgaan voor 'pica pica' is voor de meeste Catalanen een favoriet tijdverdrijf. Van het bruisende centrum van Barcelona tot dorpspleinen op het platteland, de lokale bevolking en toeristen trekken van de ene plek naar de andere, vaak via dezelfde route, om in elke bar het speciale gerecht 'de la casa' (van het huis) te proeven voor ze weer verdergaan.

© Karakter Uitgevers

De vaak eenvoudig opgemaakte borden bevatten dingen als warme lokale olijven, witte ansjovis, kroketjes, geroosterde groenten of een salade van producten uit de regio of misschien zelfs de achtertuin van een buurman. Laat nog wel wat ruimte over, want hoe lekker 'pica pica' ook zijn, Catalanen nemen erna bijna altijd nog een hoofdgerecht en, natuurlijk, een dessert. Neem dus de tijd, trek een aantal uren uit om te eten, en geniet van de verscheidenheid en diversiteit van de ware Catalaanse eetervaring.

© Karakter Uitgevers