Pastasalade Escalivada

Voor 4 personen

3 gele paprika’s

3 rode paprika’s

5 rode uien

2 aubergines

1 bol look

10 cl olijfolie

2 el donkere azijn van goede kwaliteit (balsamico-, sherry- of rodewijnazijn)

2 bollen mozzarella

Een bosje verse basilicum

500 g pasta (bv. rigatoni)

1. Neem een ovenschaal en leg er de volledige paprika’s, de gehalveerde aubergines en de gepelde uien in. Overgiet met de olijfolie, strooi flink wat zout en meng goed door elkaar. Voeg de hele bol look toe en zet gedurende 45 minuten in een oven van 160 graden.

2. Draai om het kwartier de groenten om zodat ze mooi egaal garen. Haal de schaal uit de oven en dek af met aluminiumfolie en laat afkoelen.

3. Breng water aan de kook en kook de pasta net minder dan al dente: hij mag een stevige beet hebben. Giet af en laat schrikken onder koud water.

4. Verwijder de schil en de zaadjes wanneer de groenten zijn afgekoeld. De paprika’s mogen in reepjes, evenals de uien. De aubergine snijd je in gelijke stukken van ongeveer 2 cm.

5. Neem de ovenschaal met de schillen en pitjes en giet de jus door een vergiet. Gebruik een pannenlikker om elke druppel van het kookvocht te recupereren.

6. Duw de gegaarde knoflookteentjes en de ui in een kommetje en plet fijn met een vork. Voeg de gezeefde groentejus en de azijn toe en breng op smaak met peper en zout.

7. Neem een mengkom (of je ovenschaal) en voeg pasta, groenten en jus samen. Schep een portie op het bord en werk af met enkele stukken mozzarella, blaadjes basilicum en een schep van de vinaigrette.