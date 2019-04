Wat is er beter dan de zondag rustig starten met een uitgebreid ontbijt? Wij weten het wel: de zondag rustig starten met een uitgebreid ontbijt in het groen, terwijl er animatie is voorzien voor jong en oud. Dat is exact wat Park 'n Brunch is.

Van eind mei tot en met 15 augustus zal je voor een zalige zondag afwisselend terecht kunnen in het Antwerpse stadspark, het Harmonie-Albert Park, het Belvedère Park op het Eilandje, de Boeienweide op Linkeroever en in het Gemeentepark van Brasschaat. Van 's middags tot 's avonds zullen allerhande foodtrucks alles op alles zetten om je tevreden knorrend languit in het gras te laten ploffen.

Als je daar dan ligt met je buik vol lekkers, kan je wegdromen op de zoete klanken van soul en jazz. Ongerust zijn over de kinderen is immers niet nodig: zij kunnen zich prima vermaken op allerlei workshops rond muziek en graffiti, of met leuke spel- en sportactiviteiten. Toch terug energie? Dan kan je je framily uitdagen voor een spelletje badminton of minivoetbal.

'Unieke locaties heel even een ander karakter en aparte beleving geven, is het opzet van Park 'n Brunch,' aldus organisator Jim Cantens van Tastemakers. 'Ik heb het gevoel dat al dat groen potentieel vandaag ondergebruikt wordt. Met Park 'n Brunch zetten we die parken respectvol beter in de kijker. In andere wereldsteden werkt die aanpak. We zijn tevreden dat de stedelijke en gemeentelijke overheden ons daarin steunen.'

Meer info: Parknbrunch.be