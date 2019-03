Paardenbloem om op te eten: drie gerechten met molsla

Heel soms in het leven krijg je heerlijke dingen in je schoot geworpen. Paardenbloemen zijn daar een mooi voorbeeld van.

De paardenbloem heeft een bedenkelijke reputatie. Hij wordt niet alleen als ongewenst onkruid beschouwd, maar heeft ook af te rekenen met de mythe dat in aanraking komen met zijn sap bedplassen zou veroorzaken. (Ter info: de plant staat inderdaad bekend om zijn vochtafdrijvende werking, maar daarvoor heb je wel wat grotere hoeveelheden nodig dan een paar druppeltjes.) Dat is zonde, want zowel bloemen als blaadjes kunnen prima gegeten worden.

Wie de weinig smakelijke bijnaam 'pisbloem' uit het hoofd kan zetten, kan zijn eten in de lente dan ook zowat overal plukken (al blijf je best weg van de bermen naast drukke wegen).

Van kop tot teen

Bloemen of blaadjes, gekookt of rauw: de keuze is aan jou. De paardenbloem is eetbaar van bloemblad tot wortel. Zo verwerken de Fransen de bloemen tot een confituur, maar je kan er zeker ook je water eens mee op smaak brengen. Ze zien er niet alleen erg mooi uit in een karaf fris water, het krijgt er ook een friszuur aroma door.

De wortel kan je rauw raspen en eten in een sla of geroosterd als basis gebruiken voor koffie-van-bij-ons. De licht bittere bladeren - ook wel bekend als molsla - kan je dan weer verwerken in soep, stoven zoals spinazie of fijngesneden meebakken in een omelet.

Hier geven we alvast enkele gerechten waarin de bladeren een glansrol vervullen. Kies bij het plukken voor de jonge bladeren: hoe ouder de plant, hoe bitterder. Smakelijk!

Dit pastagerecht is snel klaar en ideaal om te maken als je koelkast leeg aanvoelt. Enkele paardenbloemen in de tuin, erwtjes in de diepvries en een restje vlees (want de kalkoen in het recept kan gemakkelijk vervangen worden) is namelijk al voldoende om aan de slag te gaan.

Een verfijnd voorgerecht, een originele aardappelsalade bij de barbecue of fris bijgerecht op een tafel vol bereidingen waar Ottolenghi jaloers op zou zijn: dit recept is een culinaire kameleon.

Deze terrine vraagt iets meer tijd, werk en handigheid dan de vorige recepten. Maar wie bereid is om die 'offers' te maken, wordt wel beloond met een razend origineel voorgerecht dat knapperige lentegroenten combineert met de smeuïgheid van roomkaas. Ook een topgerecht om een paasbrunch mee op te leuken!