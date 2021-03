Na de succesvolle eerste editie van helpdeoogst.be, zoekt de landbouwsector dit voorjaar opnieuw heel wat extra helpende handen bij de oogst van primeurgroenten-en fruit die eraan komt.

Helpdeoogst.be is een website gelanceerd door minister van Landbouw en werk Hilde Crevits (CD&V) waarop land- en tuinbouwers hun vacatures voor extra seizoenarbeiders kunnen plaatsen. Dat is nodig, want binnen enkele weken start de oogst van de primeurgroenten en -fruit zoals onder andere asperges, tomaten en aardbeien weer. Voor die oogst zijn ongeveer 45.000 landbouwers nodig. Sinds de coronacrisis en de bijkomende coronamaatregelen kunnen veel seizoenarbeiders nog steeds niet naar België komen en dus zijn de landbouwers op zoek naar extra werkkrachten.

Tuinbouwers die op zoek zijn naar extra arbeiders voor het oogstseizoen worden aangeraden negen weken op voorhand hun vacatures online te plaatsen. Zo kan de VDAB ervoor zorgen dat de arbeidskrachten beschikbaar zijn bij de start van het oogstseizoen en spreiden ze het risico rond het zoeken naar geschikte arbeiders. Iedereen kan zich aanmelden, van jobstudenten en werkzoekenden tot tijdelijke werklozen en gepensioneerden.

