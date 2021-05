Zaterdag heropent de horeca, maar dat zou wel eens een ander probleem kunnen blootleggen: het steeds nijpender tekort aan gekwalificeerd barpersoneel. Daar willen drankengigant Diageo, Horeca Forma, VDAB en de steden Leuven en Gent samen iets aan doen.

Bartender staat al enkele jaren op de lijst van knelpuntberoepen van VDAB. Vacatures worden langzaam ingevuld, mede door de vereiste flexibele werktijden, maar door door de nodige specifieke kennis en skills. Daarop wil het programma Learning for Life inspelen, door een doorgedreven training aan te bieden aan gemotiveerde werkzoekenden die aan de slag willen in de horeca.

Dat programma werd eerder al succesvol uitgerold in Antwerpen en Gent en vindt nu opnieuw plaats in Gent en voor het eerst ook in Leuven. Negen weken lang worden in totaal zestien werkzoekenden volgens een een intensief - coronaproof - programma van 260 uur opgeleid tot bartender. De opleiding focust op alle aspecten van het beroep van bartender: van hospitality training tot cocktails maken. Daarvoor schakelen de organisatoren ervaringsdeskundigen in zoals Lou Claessens, Jurgen Nobels en Kevin Strubbe.

Meer dan een drankje uitschenken

Robin Vanderelst, directeur van Horeca Forma over het programma: 'Goed opgeleide bartenders zijn voor de horecasector meer dan ooit belangrijk. Wanneer de sector terug open kan, willen we klanten onmiddellijk de best mogelijke service aanbieden. Een bartender doet meer dan een drankje uitschenken met een glimlach. De opleiding gaat over kostprijsberekeningen, geschiedenis van dranken, smaakcombinaties, ... Deze bartenders zullen mensen doen beseffen hoe hard ze de horecasector gemist hebben'

Naast bartenders, verwacht VDAB ook veel vacatures voor andere banen binnen de horecasector. Zo is er duidelijk ook een grote vraag naar onder andere mensen die de tafels bedienen of afwassers.

