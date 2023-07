Op hete kolen: 5 barbecuerestaurants op hoog niveau

Barbecueën kan zoveel meer zijn dan de licht aangebrande kost van vaderlief in de tuin van je ouderlijk huis. Restaurantgids Le Fooding tipt vijf eetadressen die de klassieke barbecue verheffen tot een culinair hoogstandje.

Aster, Brussel

Deze Brusselse nieuwkomer wordt gerund door chef Túbo Logier en sommelier Ydris Gryson. Het duo is amper dertig, maar bouwde intussen al stevige culinaire reputatie op. Ze leerden de kneepjes van het vak bij In de Wulf in Dranouter en Chambre Séparée in Gent, niet bepaald de meest doorsnee brasserieën. Het restaurant zelf heeft veel weg van een Aziatische winkel, met zijn de karkassen die boven het vuur staan te roken. De sfeer is er gemoedelijk en op de kaart vind je gerechten met klinkende namen en dito ingrediënten. Denk: gestoofde wilde daslookwortel of hondshaai met kastanjemiso. Kortom, een adres waar je niet omheen kunt.

Antoine-Dansaertstraat 202, 1000 Brussel, aster.brussels

Commotie, Gent

Deze prachtige villa aan de rand van Gent is een soort Magrittiaanse droom voor wie zich graag verlekkert op de esthetiek van een gerecht en de omgeving, die geïnspireerd is op de Japanse wabi-sabi-stijl. De toon wordt gezet door de vuurkorf aan de poort, maar ook in de showkeuken, rond een betoverend houtvuur, zetten chef Thomas Gellynck en zijn team alles wat er te grillen valt in vuur en vlam. Op het menu: onder meer een sublieme zeeduivel, gerijpt in een enorm boeket van dille en houtskoolboter en en mooie lapjes gedroogd lamshart. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke avond zijn aanwezig.

Victor-Braeckmanlaan 367, 9040 Gent, commotiegent.be

Røk, Gent

Een liefhebber van gerookt vlees? Dan is Hal 16, een foodcourt in een voormalig pakhuis in de Gentse dokken, het bezoeken waard. In de Røk-hoek, uitgerust met een Texaanse barbecue en een Argentijnse grill, stilt Arthur Messiaen de honger van mening vleeseter met evenveel passie als plezier. De chef beheerst de kunst van het roken en grillen tot in de puntjes. Meer nog: hij trok zelfs naar Latijns-Amerika om zich helemaal onder te dompelen in de lokale cuisine. Onze aanraders: de gerookte runderbrisket, de gegrilde spruitjes met zure zoom en viskruit. Ook de biertuintafeltjes op het terras scoren punten: je geniet van een mooie uitzicht op de bijna-zee.

Dok-Noord 4B, Hal 16, 9000 Gent

Table d’Ho, Antwerpen

Nadat hij in Antwerpen het asfalt in vuur en vlam zette met zijn foodtruck, heeft chef-kok San-Ho Correwyn zijn messen verplaatst naar een prachtige groene omgeving, waar hij nu zinderende Koreaanse barbecue serveert – een cultbereiding van het schiereiland die draait om delen. De instructies? Grill buikspek, rundvlees of gemarineerde kip, stop het vlees in een slablad, smeer het in met doejangsaus (gefermenteerde sojabonenpasta) en verorber het met kimchi, goed gekookte rijst en een tofubouillon. Een laatste advies: verbrand je vingers niet!

Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen, tabledho.squarespace.com/

Colson, Luik

Met kop en schouders de beste eiwitleverancier van de Cité Ardente, al moet je er wel een zeer lange rij voor trotseren. Dan maar etalageshoppen? Je vindt er onder meer sterk gekruid vlees van verantwoord gefokte dieren die perfect hun mannetje staan op de barbecue. Daarnaast vind je er ook een groot aanbod aan charcuterie en delicatessen: worsten met venkel, dragon of wilde knoflook, ravioli met truffels en Saltufo salami, Luikse balletjes, kalfskop, vol-au-vent… Aan keuzemogelijkheden geen gebrek.

Boucherie Colson – En Neuvice 42, 4000 Luik