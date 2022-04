Het Zythos bierfestival, dat dit weekend in Leuven plaatsvindt, stelt dit jaar 707 bieren voor, een absoluut record. In totaal zijn er 108 Belgische brouwerijen en bierfirma's aanwezig. Het is de zeventiende keer dat het bierfestival georganiseerd wordt.

'Na twee jaren zonder bierfestival kijken we enorm hard uit naar deze editie', vertelt Sara Van Daele van Zythos, de vereniging van bierproevers. 'De voorverkoop loopt alvast goed, we hopen dat we op hetzelfde niveau als andere jaren komen.' Andere edities haalden steevast 10.000 bezoekers. Dertig procent daarvan waren buitenlanders.

Het festival stelt dit jaar 707 verschillende bieren voor. Vorig jaar klokte de teller nog af op 560. 'Er is de afgelopen twee jaar veel geëxperimenteerd geweest in de bierwereld door de coronapandemie. We denken dat de sterke stijging daarmee te maken heeft.' Bij de 707 verschillende bieren zitten de meest uiteenlopende soorten. 61 bieren worden in primeur voorgesteld, en zestien zijn zelfs exclusief voor het festival gebrouwen. Vier bieren zijn glutenvrij, ook dat is een primeur voor Zythos.

De vertegenwoordigers van brouwerijen komen uit het hele land. Het Zythos bierfestival vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 april in de Brabanthal in Leuven. Dagtickets kosten 24,15 euro in voorverkoop: daarmee krijgt een bezoeker ook tien jetons om de bieren te proeven. Een weekendticket kost 28,65 euro in voorverkoop.

