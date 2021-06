Yoghurt heeft zijn vaste plaats op onze boodschappenlijst en het ziet er naar uit dat dat niet snel zal veranderen. Houden we het in de toekomst bij onze klassieke yoghurt of worden exotischere varianten ook standaard? Een overzicht van wat beschikbaar is.

De helft van de Belgen eet vandaag al meerdere keren per week yoghurt, en dat zou in de toekomst nog kunnen stijgen. Dat staat te lezen in een trendrapport van VLAM naar aanleiding van Wereldmelkdag op 1 juni en zou de internationale tendens volgen.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de verkoop van zuivel de voorbije tijd immers al geëxplodeerd, onder meer door de grotere focus van consumenten op het binnenkrijgen van voldoende eiwitten. Daarnaast zijn ook steeds meer mensen zich bewust van de voordelen van gefermenteerde producten op de darmwerking, en blijkt net dat deel van ons lichaam uit nieuwe onderzoeken steeds belangrijker voor onze algemene gezondheid, fysiek en mentaal.

Als het regent overzee, is de kans groot dat het hier binnenkort ook druppelt. Zullen we dan nog meer 'gewone' yoghurt gaan eten? Of gaan we eerder voor een verbreding, door nog onbekendere producten uit andere culturen op te nemen in ons dieet? De klassieke yoghurt is immers lang niet het enige gefermenteerde melkproduct om op te lepelen. Wereldwijd bestaan er heel wat verschillende producten, die verschillen door de gebruikte bacteriën, bereidingswijze of soort melk. Een overzicht van de mogelijkheden.

Volle yoghurt

Smaak & textuur: Dik, romig en vloeibaar.

Vetgehalte: minstens 3%

Eiwitten: 4%

Magere yoghurt

Smaak & textuur: Dunne, erg vloeibare variant die zuurder smaakt dan volle yoghurt.

Vetgehalte: maximaal 1%

Eiwitten: 4,5%

Tip: Magere yoghurt is niet per definitie 'gezonder' dan volle. Die grote 0% op de verpakking slaat enkel op het vetgehalte, niet op het aantal calorieën of suikers. Check altijd het etiket.

Griekse yoghurt

Smaak & textuur: Voor Griekse yoghurt werd een groot deel van het vocht uit de yoghurt gezeefd. Dat levert een dikke, romige en heel zacht smakende yoghurt op. Soms werd er room toegevoegd.

Vetgehalte: tussen 0 en 10%, want verkrijgbaar in magere en volle varianten.

Eiwitten: 3%

Tip: Griekse yoghurt schift veel minder snel en is daardoor een goede keuze in warme bereidingen. Let wel wat op tijdens het aankopen: Griekse yoghurt is populair, en daar spelen marketeers handig op in met verpakkingsclaims als 'Griekse stijl'. Niet hetzelfde! Om één liter Griekse yoghurt te maken, heb je drie tot vier liter melk nodig, terwijl een liter yoghurt 'Griekse stijl' bestaat uit één liter melk die ingedikt werd met toegevoegde producten.

Twee auberginehelften, een flinke lepel fetayoghurt en een gemengde salade vormen een heerlijk, voedzaam zomerdiner. © .

Turkse yoghurt

Smaak & textuur: In het algemeen zal Turkse yoghurt dikker zijn dan de onze en erg lijken op de Griekse stijl. Toch zijn er grote verschillen te ontdekken in merken die het aanbieden. Er is in de supermarkten maar weinig consensus over wat Turkse yoghurt precies is, het etiket zal je dus duidelijkheid moeten bieden.

Vetgehalte: rond de 10%

Eiwitten: rond de 3,5%

Weetje: Het woord 'yoghurt' stamt uit het Turks, waarin het iets betekent als 'dikke melk'. Verder geldt hier dezelfde waarschuwing als voor Griekse yoghurt: 'Turkse stijl' kan vanalles en niets betekenen.

Bulgaarse yoghurt

Smaak & textuur: De middenweg tussen 'onze' yoghurt en de Griekse variant, zowel qua textuur als qua smaak. Wat dikker dan de onze, maar minder dik dan de Griekse. Wat minder zuur dan de onze, maar minder zacht dan de Griekse.

Vetgehalte: 4,5%

Eiwitten: 5%

Tip: Je bent misschien geneigd om te denken dat deze yoghurt in hetzelfde rijtje thuishoort als Griekse en Turkse, maar dat is niet waar. Het procedé zit helemaal anders in elkaar. De Bulgaarse variant wordt immers gemaakt van ingedikte melk en magere melkpoeder.

Kefir

Smaak & textuur: Deze yoghurtvariant uit de Kaukasus is erg vloeibaar: het is eerder een melkdrank dan standaard yoghurt. Ook de smaak is wat wennen, want het drankje bevat een beetje alcohol en koolzuurgas, en kan daardoor licht bruisen.

Vetgehalte: 3,5%, maar erg afhankelijk van de gebruikte melk.

Eiwitten: 3,5%

Tip: Niet te verwarren met waterkefir, dat je eerder kan vergelijken met een soort frisdrank.

Calpis is een populair Japans drankje. Het is een bruisende limonade op basis van yoghurt. Hoe vies dat ook klinkt, zo verfrissend en lekker is het eens je het glas aan de lippen zet. © Getty

Skyr

Smaak & textuur: Een volle romige smaak en dikke textuur, en toch vetarm: dat is waarom de Ijslandse nieuwkomer skyr aan een steile opmars bezig is. Lijkt qua textuur wat op dikke Griekse yoghurt of plattekaas.

Vetpercentage: 0,2%

Eiwitten: 11%

Tip: Skyr duikt steeds vaker op tussen de yoghurt, maar strikt genomen is het dat niet. Tijdens de bereiding wordt immers zuursel en stremsel toegevoegd aan de melk, waardoor het eigenlijk een soort plattekaas is. (Bij yoghurt zijn dat enkel melkzuurbacterieën.)

Yomio

Smaak & textuur: Dit relatief nieuwe, zachtzure product zou door toevoeging van bijzondere culturen lichter verteerbaar zijn dan gewone yoghurt en is te vinden in biowinkels. Erg mild.

Vetgehalte: 3% voor de volle variant

Eiwitten: 3,5%

Amasi

Smaak & textuur: Een gefermenteerd melkproduct uit Zuidelijk Afrika dat qua smaak het midden houdt tussen de zachte cottage cheese en een milde yoghurt.

Vetgehalte: 3,7%

Eiwitten: 3%

Filmjölk (ook bekend als fil)

Smaak & textuur: Dit van oorsprong Scandinavische product lijkt op onze yoghurt, maar wordt bereid met andere micro-organismen en heeft een iets boterachtige, zurige smaak en wat stroperige structuur.

Vetgehalte: 3%

Eiwitten: 3,5%

Een verrassend hapje of fris bijgerecht op een barbecue. © .

Acidophilus

Smaak & textuur: Acidophilusmelk is gewone koemelk die verrijkt werd met probiotische bacterieën. De drank is qua smaak eerder te vergelijken met de zurige karnemelk, maar is wel vetter dan dat restproduct van boter.

Vetgehalte: 4%, al zijn er ook magere varianten

Eiwitten: 3%

Hangop

Smaak & textuur: Tegenwoordig vind je deze uitgelekte yoghurtspecialiteit hier en daar in de supermarkt, maar vroeger werd hij in thuisland Nederland steevast zelf gemaakt. Het is immers niet meer of minder dan yoghurt die een nachtje werd uitgelekt in een theedoek. Het resultaat is een dikke, bijna kwarkachtige yoghurt.

Vetgehalte: Hangt af van de gebruikte yoghurt.

Eiwitten: rond de 5%

Nog meer afwisselen? Overweeg dan ook eens yoghurt die gemaakt werd met melk andere soorten melk dan die van de koe. Dat kan een plantaardige soort zijn, maar evengoed van andere dieren, zoals geiten- of schapenyoghurt. Ook dat staat garant voor een andere smaakervaring en variatie in voedingswaarde!

