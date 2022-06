Op deze festivals is lekker eten (bijna) even belangrijk als goede muziek

Tegenwoordig kan je op zo goed als elk festival meer eten dan alleen frietjes en een hamburger, maar sommige organisatoren gaan nog een stapje verder. Op deze festivals doe je niet alleen muzikale, maar ook gastronomische ontdekkingen.

Best Kept Secret

Het is al even geen geheim meer dat je in de Beekse Bergen terecht kan voor een goed, eigenzinnig muziekfestival. Dat dat ook een exquise food line up heeft, is minder algemeen geweten. Vijftig kraampjes en minirestaurants ontvangen je zowel voor de klassieke vette festivalhap als voor een bietensapje of verfijnd krabgerecht. Extra leuk is dat een festival dat duurzaamheid zo hoog in het vaandel draagt als BKS gratis kraanwater aanbiedt. Zo kan je je euro’s spenderen aan het breed assortiment (non-alcoholische) drankjes.

10-12 juni Beekse Bergen bestkeptsecret.nl

Tomorrowland

Het eten op Tomorrowland is zo fenomenaal dat je het ook buiten het festivalseizoen kan eten in MESA, het restaurant dat intussen een Antwerpse én Brusselse stek heeft. Maar omdat alles nu eenmaal beter smaakt met de zon op je snoet en een bas die je voelt trillen in je buik, kan je voor de real deal naar het festival zelf. Daar tref je naast de vele kraampjes van over de hele wereld ook het erg sfeervolle Farmhouse, waarin je een vers ontbijt voorgeschoteld krijgt. Steek je liever zelf de handen uit de mouwen? Dan kan je terecht in een barbecuezone, met grote grills die iedereen mag gebruiken en chefs die klaarstaan om je te assisteren. Ook handig voor wie op de camping verblijft: de verkooppunten met gekoelde pakken bier.

Tomorrowland 15 – 17, 22- 24 en 29 – 31 juli Boom tomorrowland.com

Down the rabbit hole

Soms is een pakje friet meer dan genoeg om de hele dag op door te komen, maar soms wil een mens meer. Dat vind je op het Nederlandse festival Down the Rabbit hole. Als jong en hip festival zet dat uiteraard volop in op gezond en vegan eten, maar je kan er zeker ook terecht voor dierlijk voedsel van hoog niveau. Wat dacht je bijvoorbeeld van zilte mosselen, rechtstreeks van de mosselbanken van Yerseke? En als je nog niet wist dat het stoffig imago van Riesling niet meer helemaal correct is, moet je beslist eens een bezoekje brengen aan de Duitse Wijnbar. De rest van de wereld proef je in de Venezolaanse, Thaise, Mexicaanse en Koreaanse street food bars, de Libanese foodtruck of de Japanse okonomiyaki-pannenkoekenbakker.

Mag het nóg wat meer zijn voor jou? Dan kan je in het bos je eigen dumplings leren vouwen of cocktails shaken met de top van de bartenderwereld.

Down the rabbit hole 1 – 3 juli Beuningen downtherabbithole.nl

WECANDANCE

Goed eten en drinken zit in de blauwdruk van het nog redelijk jonge beach festival voor elektronische muziek. Al van bij de eerste editie kreeg de maag een belangrijke plaats op het festivalterrein de organisatie legt de lat elk jaar nog hoger. In 2022 betekent dat dat WECANDANCE haar eigen natuurwijn Illusion schenkt in de natuurwijnbar. En dat is niet het enige product met WECANDANCE-stempel, want het festival lanceert ook een eigen hot sauce met mango, peer en gember – om alle zintuigen te activeren – en een eigen funky roomijssmaak. Nog nieuw dit jaar is het (op voorhand te reserveren) brunchrestaurant op het festivalterrein, waar je terechtkan voor een heerlijke driegangenbrunch met producten van lokale boeren.

En dan is er uiteraard ook nog de succesformule die je andere jaren al verzadigde: een food market waarin gevestigde culinaire namen over elkaar heen rollen. Denk daarbij aan Sergio Herman, mixologist Paul Morel, koffie-instituut Black & Yellow, Mission Masala, Bokertov en vele anderen.