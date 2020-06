Het Brusselse café Les Brasseurs was dinsdagochtend al even het café van de 'coronatoekomst'. Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad waarschijnlijk dat cafés vanaf 8 juni mogen heropenen. Daarom wilde brouwer AB InBev al even demonstreren hoe een cafébezoek, met social distancing en met een gloednieuwe applicatie, er dan zal uitzien.

De tafels staan netjes op anderhalve meter van elkaar, stickers op de grond duiden de sociale afstand aan, aan de ingang en doorheen het café hangen affiches die de na te leven hygiënemaatregelen duidelijk maken en op de tafels staat een bordje met een QR-code.

Die QR-code leidt naar een nieuwe app van AB Inbev die wordt aangeboden aan haar 12.000 cafés. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) en Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) waren aanwezig om deze meteen te testen en met een alcoholvrij biertje te klinken.

'Aan tafel kan je via de app de drankenkaart bekijken, drank bestellen en zelfs betalen. De functionaliteit om een tafel te reserveren kan nog worden toegevoegd indien de Nationale Veiligheidsraad beslist dat reservaties verplicht zijn', vertelt Pieter Anciaux, Sales en Operationeel Directeur België bij AB InBev. Cafés zijn niet verplicht om de app te gebruiken, maar het kan het werk wel vergemakkelijken.

In café Les Brasseurs beschikken ze door de sociale afstand over slechts een derde van de normale capaciteit, terwijl er extra personeel zal moeten zijn om de bestellingen op te nemen. De app kan hen dus wat afstanden besparen. AB InBev zal de cafés verder nog ondersteunen met een investering van 1 miljoen euro voor het gratis reinigen van tapinstallaties en het vervangen van vervallen bier. De huur van de maand april werd al kwijtgescholden en voor de maand mei is er uitstel voorzien.

Terras uitbreiden

'Vanuit de Vlaamse regering is er 300 miljoen euro die naar de steun voor cafés, bars en restaurants gaat. Dat is 12.500 euro per café', zegt Vlaams minister Crevits. Of de grote drukte meteen zal terugkeren in de cafés en of het rendabel is voor de horeca-uitbaters met een beperkte capaciteit valt nog af te wachten. 'Er zal wekelijks geëvalueerd worden', klinkt het in Les Brasseurs.

De meeste Belgische steden hebben als tegemoetkoming wel al duidelijk gemaakt dat de cafés in de mate van het mogelijk hun terras mogen uitbreiden. Brussels minister Gatz hoopt alvast dat de gezelligheid en het volk snel terugkeren. 'Het zal een nieuwe gewoonte moeten worden, maar ik hoop dat we vrij snel kunnen starten. Voor de cafés is het cruciaal om weer open te gaan, want als zij opengaan, is dat een stap naar het normale', aldus Gatz.

