De Oostendse garnaalkroket is zo'n uniek streekgerecht dat het door VLAM officieel erkend wordt als Vlaams Streekproduct. Zeven redenen waarom dat niet hoeft te verbazen.

Noem de garnaalkroket met grijze Noordzeegarnalen gerust een Belgisch streekgerecht. In élke brasserie en veel horecazaken staat het op de menukaart tussen de voorgerechten. Maar in het buitenland vind je ze bijna niet - zélfs niet in Nederland, het krokettenland bij uitstek. Uniek dus!

Daarom is de Oostendse garnaalkroket sinds vandaag officieel een erkend streekproduct. Het enige wat kan verbazen rond die mooie erkenning is dat het nog niet eerder is gebeurd. Zeven redenen waarom het smeuïg-krokante gerecht de pedestal onomstotelijk verdient.

Zelfgemaakt is best...

Helemaal zelf garnaalkroketten maken is een fantastisch werk voor wie graag tijd doorbrengt in de keuken. Eerst moet je aan het pellen slaan: mindfulness van de hoogste plank, want je handen zijn bezig en je hoofd kan alle kanten op. Vervolgens maak je een bisque met de garnaalschilden, een heerlijk pure vorm van koken en alles ten volle gebruiken. Afsluiten doe je opnieuw met een rondje handenarbeid, want dan moeten de kroketten nog gevormd worden. Het spreekt voor zich dat dit soort gerechten bereiden ook perfect kan in goed gezelschap.

Elke Oostendenaar heeft zijn eigen geheimen, maar dit is een mooi recept om als uitgangspunt te gebruiken.

... maar ook de supermarkt houdt van kroketten

Wie geen tijd heeft om zelf aan de slag te gaan, kan op zoek naar een vishandelaar die je het werk uit handen neemt. Als ook dat geen optie is, kan de supermarkt soelaas bieden. Onze schrijvende smaakpapillen Barbara Serulus ging alvast op zoek naar de beste kroketten uit de koeltoog en geeft je graag mee waar je op moet letten.

Garnaalvissers sorteren hun vangst © Getty

De folklore errond zet aan het dromen

De Belgische garnalenboten zijn een klassieker aan de kust en iedereen kent het iconische beeld van de garnaalvisser te paard. De verhalen van vissers zetten instant aan het dromen over zilte wind in de haren en zand tussen de tenen. Toch zijn beide vormen van garnalen vissen erg kleinschalig en zelfs bedreigd in hun voortbestaan. Misschien is het net dat wat garnalen uit eigen zeitje extra lekker maakt?

Garnalen passen binnen een duurzaam eetpatroon

We staan er zelden bij stil, maar garnalen uit de Noordzee zijn een erg slimme keuze voor wie nog lang lekkers uit de zee wil kunnen eten. 95 procent van de grijze garnalen wordt immers duurzaam gevangen.

De garnaalkroket heeft zijn eigen festival

In oktober vorig jaar vond het eerste Garnaalkrokettenfestival ooit plaats en dat was een waar succes. De toegangstickets waren in mum van tijd uitverkocht en de kroketten vlogen het frietvet in en uit. Het festival was een ode aan de verscheidenheid van de garnaalkroket, want elk huishouden heeft zijn eigen recept en geheimen. Maar liefst een kwart van de bezoekers probeerde tijdens het festival àlle elf geserveerde garnaalkroketten uit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De garnaalkroket heeft zijn eigen boek

In 'De Garnaalkroket' kom je te weten waar in Oostende je de beste garnaalkroketten kan vinden, van verborgen parels over hippe hotspots tot traditionele brasserieën die al jarenlang een referentie zijn. Befaamde horecazaken zoals Brasserie Rubens, Le Bassin en Eetkaffee Poseidon vertellen hoe zij hun garnaalkroketten maken, net zoals sterrenchef Kobe Desramaults en vele Oostendse hobbykoks en grootmoeders. Daarnaast neemt het boek ook een kijkje bij garnaalvissers en op de Vistrap, om zo alle geheimen van de allerbeste garnaalkroket te ontrafelen.

© .

De garnaalkroket, Borgerhoff & Lamberigts, 24,99 euro

De garnaalkroket heeft zijn eigen bier

De Oostendse stadsbrouwerij 't Koelschip ontwikkelde samen met topchef Kobe Desramaults een passend en rasecht Oostends garnaalkrokettenbier. KREVET is een witbier op basis van wildgeplukte lokale kruiden en frisse citrustoetsen, waarmee het perfect past bij een garnaalkroket. Verkrijgbaar in deelnemende restaurants.

