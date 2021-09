Wie Oostende zegt, zegt garnaalkroketten. De stad pakt de volgende maand daarom uit met het allereerste Garnaalkrokettenfestival.

Op 17 oktober vindt de Garnaalkrokettenfestival plaats in Oostende, een dag waarop restaurants hun beste garnaalkroketten naar voren zullen schuiven. Zowel een professionele jury als de bezoekers mogen van de kroketten proeven en hun stem uitbrengen. Ook voorziet de stad die dag randactiviteiten zoals muzikale optredens en kinderanimatie.

'Eigen aan de garnaalkroket is dat elke chef-kok een eigen recept heeft. Of het nu op restaurant is of thuis, het is vaak een familierecept dat vele generaties heeft overleefd en waar men terecht trots op is', zegt burgemeester Bart Tommelein in een persbericht. 'Met de garnaalkroket als basis hebben we heel wat leuke acties opgericht om ervoor te zorgen dat mensen dit najaar zeker eens naar Oostende afreizen.'

Het Garnaalkrokettenfestival gaat door in ACEG Wellington Hippodroom van 11u tot 20u. Tickets kosten € 5.

Meer info is te vinden op de website.

