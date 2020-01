Als vijfde supermarkt van België stopt Carrefour nu ook met de verkoop van kangoeroevlees. 'Het was op vlak van milieu-impact niet meer te verantwoorden', zegt een woordvoerster van Carrefour.

Volgens Carrefour was het vlees geliefd bij een nichepubliek. 'Kangoeroevlees staat bekend als mals, mager vlees en objectief gezien lekker', zegt de woordvoerster. De omzet uit de verkoop bedroeg op jaarbasis ongeveer 200.000 euro.

Het vlees komt echter met een wrange nasmaak. Ten eerste worden kangoeroes hier niet gekweekt voor de slacht. Elk stuk kangoeroevlees komt dus overgevlogen van uit Australië. Qua voedselkilometers kan dat tellen. Daarnaast zorgt de jacht voor heel wat dierenleed en verspilling. Enkel dieren die meteen in de kop geschoten worden, mogen verkocht worden voor consumptie. Dat maakt dat heel wat dieren die in het vizier kwamen van een minder accurate jager gewond achtergelaten worden.

Bosbranden

Gaia, dat vorig jaar een campagne 'Red de kangoeroe' startte, reageert tevreden. 'De huidige bosbranden (die niets te maken hebben met de jacht op kangoeroes, red.) doen ons hart bloeden', aldus GAIA-directeur Ann De Greef. 'Ondanks alles blijven ze in Australië jagen op kangoeroes. De afgelopen dagen zetten we dan ook alles op alles om de resterende supermarkten te overtuigen op te houden met de verkoop van kangoeroevlees.'

Delhaize, Colruyt, Aldi en Lidl schrapten kangoeroevlees eerder al uit hun aanbod. Gaia roept federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) op om de import van kangoeroevlees (tijdelijk) te verbieden.

