Aldi volgt verschillende andere warenhuisketens in een engagement voor meer dierenwelzijn. Het belooft tegen 2026 enkel nog kippenvlees te verkopen dat beantwoord aan de strengere welzijnscriteria van de "Better Chicken Commitment (BCC)".

Het BCC is een initiatief van een dertigtal dierenorganisaties, waaronder GAIA, om het dierenwelzijn van vleeskippen te verbeteren. Aldi zal overstappen naar trager groeiende rassen die langer en beter leven, zegt de supermarktketen. De kippen krijgen 40 procent meer bewegingsruimte en er zal natuurlijk daglicht zijn in de stallen.

Als eerste stap verkoopt Aldi sinds deze maand braadkippen die zijn gekweekt volgens de BCC-normen. Wie de BCC-criteria onderschrijft, engageert zich ertoe om tegen 2026 enkel nog vlees te verkopen van kippen uit houderijen die de dieren een langer leven in betere omstandigheden gunnen.

Eerder hadden ook Colruyt, Okay, Delhaize en Lidl aangekondigd in de loop van de komende jaren te zullen overstappen. (Belga)

