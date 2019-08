Met eigen ogen aanschouwen hoe het eraan toegaat op een rundveebedrijf? Het kan dit weekend.

De laatste jaren vlogen de undercover filmpjes uit de vleesindustrie ons om de oren. Daardoor lijkt het misschien alsof we een goed beeld hebben van hoe die sector eruit ziet, maar dat hoeft niet noodzakelijk te kloppen. Wat we vaak vergeten, is dat het in deze gevallen immers om rotte appels gaat die lang niet altijd representatief zijn voor wat er op dagelijkse basis gebeurt. Er zijn ook bedrijven die beter doen, en die staan te popelen om je dat te laten zien.

Een ervan is veehouderij Van Loo. Die organiseert samen met Lekker Van Bij Ons op 1 september een rondleiding op hun modern landbouwbedrijf. Zo willen ze iedereen kennis laten maken met de hedendaagse boerenstiel, die wel nadenkt over energiezuinigheid en impact op het milieu. De drie pijlers van Lekker Van Bij Ons - lokaal, vakmanschap en smaak - komen uitgebreid aan bod.

Behalve een blik achter de schermen en de kans om al je vragen te stellen, krijg je zondag ook de kans om te proeven van verschillende producten die op de boerderij geproduceerd worden.