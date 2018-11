Ontdek nieuwigheden met Sepideh Sedaghatnia op het festival voor champagneliefhebbers in Oostende

Gedurende het weekend van 16 tot en met 18 november wordt Thermae Palace Hotel opnieuw de ideale locatie om enkele nieuwe champagnes te leren kennen. Vijftien gerenommeerde champagnehuizen zullen er het hele weekend hun uitgebreid assortiment en bijbehorende luxeproducten aan je voorstellen.

Exclusieve champagnes

'Tijdens deze vierde editie wil de organisatie een nog grootser en succesvoller evenement neerzetten. Het zicht op zee vanuit de zalen zorgt voor een unieke sfeer om er een feestelijk en culinair weekend van te maken', stelt burgemeester Johan Vande Lanotte.

'Boulevard de Champagne is een evenement waar enkel de meest exclusieve champagnes aan bod komen, en al wat traditioneel met champagne gepaard gaat, zoals oesters, chocolade en kaviaar', aldus organisator Serge Gobin.

Workshops

Gastvrouw en gezicht van deze editie is Sepideh Sedaghatnia, die in 2014 uitgeroepen werd tot sommelier van het jaar. Sedaghatnia zal ook twee workshops geven. Op zaterdag 17/11 ontdek je "69 geheimen van de champagne" voor € 21. Op zondag 18/11 laat Sepideh je dan weer kennismaken met de unieke foodpairing van champagne en kaviaar voor € 21.

Praktisch

Alle info en tickets zijn verkrijgbaar via www.boulevarddechampagne.be of via de balie van Toerisme Oostende vzw: +32 59 70 11 99. Het evenement vindt plaats in Thermae Palace Hotel, Koningin Astridlaan 7 8400 Oostende. Er is gratis toegang en je betaalt slechts € 5 voor een exclusief gegraveerd degustatieglas. Dat glas kan je, mits betaling, laten vullen om zo alle champagnes rijkelijk te proeven.

Openingsuren:

Vrijdag 16/11: 19.00 - 24.00 uur

Zaterdag 17/11: 11.00 - 23.00 uur

Zondag 18/11: 11.00 - 19.00 uur