Een lepel en een warme kom lekkers: is er iets deugddoender om een frisse dag mee te beginnen? Dat dan niet altijd de nederige havermoutpap hoeft te zijn, bewijzen deze drie porridge-recepten uit Ontbijt Easy.

Porridge - pap nieuwe stijl - staat voor een warme bereiding op basis van geplette granen. Dat weet je al. Wat je misschien nog niet weet, is dat die granen letterlijk alles kunnen zijn. Naast de klassieke havermout, kan je bijvoorbeeld ook porridge maken met tarwe, rijst of gerst, of zelfs met pseudo-granen als amarant, gierst, quinoa of boekweit.

Hoe verschillende ze ook kunnen zijn, een ding hebben ze allemaal gemeen: ze barsten van de vezels en proteïnen en vormen dus een ideale start van de dag. Gecombineerd met vers fruit en krokante toppings krijg je bovendien niet alleen een gezonde kickstart, maar ook nog een erg smakelijke. Drie recepten om origineel uit de hoek te komen.

Gierst met geroosterde vijg

voor 1 kom

4 eetlepels gierst

200 ml amandeldrink

een snufje gemberpoeder

een snufje zeezout

topping

1 vijg

een handje gehakte pistachenoten

1/2 theelepel chiazaad

1/2 theelepel gepeld hennepzaad

2 eetlepels rauwe honing

Werkwijze

Verwarm de oven voor tot 170 °C. Snijd de vijg in vieren, maar laat de onderkant intact. Leg hem op een bakplaat en zet hem 8-10 minuten in de oven, of tot hij heet en siroopachtig is.

Rooster de pistachenoten met de zaden en 1 eetlepel honing 1-2 minuten in een koekenpan.

Breng in een andere pan 180 ml water aan de kook, voeg de gierst toe en kook hem 5-7 minuten. Schenk de amandelmelk er geleidelijk bij en blijf roeren. Laat de porridge 10 minuten pruttelen. Doe zodra de porridge romig is het gemberpoeder en zout erbij.

Schenk in een kom en voeg de vijg, het pistachemengsel en de rest van de honing toe.

Kokosrijst met granaatappel

voor 1 kom

125 ml kokosmelk

50 g gekookte jasmijnrijst (25 g ongekookt)

een snufje zeezout

topping

1 eetlepel ahornsiroop

1 eetlepel granaatappelpitten

een snufje kaneel

1 theelepel gepeld hennepzaad

1 eetlepel lijnzaad & vijgen (Rooster voor die mengeling in een koekenpan 4 eetlepels lijnzaad, 2 eetlepels havermout en 2 gedroogde, in kleine stukjes gesneden vijgen een paar minuten. Voeg zodra alles onregelmatig gaat poffen 11/2 eetlepel honing of agavesiroop en een snufje zeezout toe. Zet het vuur uit, schep alles om en laat afkoelen.)

Werkwijze

Verwarm de kokosmelk en het zout in een pannetje. Schenk het mengsel over de gekookte rijst en meng goed. Doe het in een kom en voeg de toppings toe.

Spelt en parelgort met banaan en dadels

voor 1 kom

2 eetlepels speltvlokken

2 eetlepels parelgort

30 ml hazelnootdrink

1/2 banaan, geprakt

een snufje kaneel

1/2 theelepel vanille-extract

een snufje kruidnagelpoeder

een snufje zeezout

topping

1/2 banaan, in plakjes

1 theelepel zwart sesamzaad

1 Medjouldadel, in stukjes

1 theelepel gepeld hennepzaad

1 theelepel gehakte geroosterde hazelnoten

Werkwijze

Was de speltvlokken en parelgort, doe ze in een pan en zet ze onder water (5 cm). Breng aan de kook, leg het deksel op de pan, zet het vuur laag en laat 35 minuten pruttelen, tot alles zacht is. Giet af en pureer het samen met de hazelnootdrink, banaan, kaneel, het vanille-extract, kruidnagelpoeder en zout in de blender glad. Schenk de porridge terug in de pan en verhit nog 5 minuten. Doe de porridge in een kom en voeg de toppings toe.