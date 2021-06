Na de moeilijke coronaperiode willen horecazaken nu alles op alles zetten om terug ten volle te draaien, maar een vervelende plaag steekt hen daar regelmatig stokken bij in de wielen: gasten die wel een reservatie maken, maar vervolgens niet komen opdagen. Daar wil reservatieplatform OpenTable nu iets aan doen.

Het Amerikaanse reserveringsplatform OpenTable, ook actief in België, heeft schoon genoeg van mensen die niet komen opdagen op het moment van hun reservatie zonder dat ze het restaurant op voorhand op de hoogte hebben gebracht. Daarom wil het die klanten nu sensibiliseren over de gevolgen van hun acties: no-shows vormen immers een gevaar voor de winstmarge van een zaak. Voor een klein restaurant zijn zes no-shows op een dag bijvoorbeeld al genoeg om dan amper winst te maken.

Zeker in tijden waarin we de horeca een nog warmer hart toedragen dan anders, moet het dus maar eens gedaan zijn met die plaag, klinkt het. Daarom schakelt OpenTable zelfs nog een versnelling hoger: het wordt vanaf komende zomer mogelijk om gasten online te labelen als 'niet-opdagers'. Dat kan gezien worden door andere restauranthouders, die dan bijvoorbeeld een extra bevestiging kunnen vragen wanneer zo iemand een reservatie maakt in hun zaak.

En dat is nog niet alles, want OpenTable is zelf ook bereid om met de grove borstel door haar gebruikers te gaan. Wanneer een gast vier keer niet komt opdagen zonder dat te laten weten aan het restaurant, zal die het platform niet meer kunnen gebruiken om een tafel te boeken.

