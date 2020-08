De Amerikaanse staat Californië wordt opnieuw getroffen door hevige bosbranden. De vele wijnmakers in de regio houden hun hart vast.

Het is broeierig heet in Californië. In combinatie met onweer en maar liefst 10.849 blikseminslagen zorgt dat volgens gouverneur Gavin Newson voor 367 bosbranden, waarvan 23 grote. Een van de felste branden woedde in de buurt van de wijnregio van Napa en Sonoma, tachtig kilometer ten noorden van San Francisco. De brand trok ook door de Noord-Californische stad Vacaville. Daarbij ging al bijna 17.000 hectare land in vlammen op en raakten tientallen gebouwen verwoest. De rook van de brand bereikte San Francisco.

Verschillende wijnmakers vertellen aan gespecialiseerd magazine Wine Spectator over hoe hun huis dankzij inspanningen van de brandweer wel gespaard bleef, maar dat ze nog niet weten wat de schade is aan de wijnranken. Verschillenden kregen immers het bevel om hun gebied te verlaten. 'We weten nog niet of we zullen kunnen oogsten dit jaar', aldus Aimée Sunseri van wijnhuis Nichelini, dat al vijf generaties gerund wordt door de familie. Concullega Michael Penn vertelt dan weer dat hij en zijn personeel nu normaal volop aan het plukken zou zijn, ware het niet dat ze geëvacueerd werden. 'Van een gezondheidscrisis terechtkomen in een milieucrisis is veel gevraagd van een wijnmaker', verzucht hij.

Recordtemperaturen

Het ziet er nog niet naar uit dat er snel beterschap op komst is, want de temperaturen blijven vermoedelijk de rest van de week hoog. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de overkoepelende organisatie van weerinstituten, verifieert op dit moment een meting van 54,4 graden Celsius in de Californische Death Valley. Dat zou de hoogste gemeten temperatuur zijn op aarde sinds 1931. Het Californische bosbrandseizoen duurt doorgaans tot eind oktober.

