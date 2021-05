Een studie van adviesbureau CE Delft ziet de toekomst voor kweekvlees rooskleurig in. Bereidwillige consumenten zorgen er immers voor dat de kostprijs snel zal dalen.

Mocht je het nog niet hebben gemerkt: de wedloop op kweekvlees is in volle gang. Sinds het Nederlandse bedrijf Mosa Meat in 2013 de eerste in een laboratorium opgekweekte hamburger serveerde, gaat het razend snel voor de nieuwe sector. Een decennium geleden kostte het immers nog 250.000 euro om die ene hamburger te produceren, vandaag is die prijs door allerlei innovaties al een pak lager.

Dat is ook nodig als kweekvlees ooit een echt commercieel product moet worden. Consumenten mogen dan immers nog zo gemotiveerd zijn om dierenleed te mijden; hun bereidheid om kweekvlees te kopen zal altijd gelieerd zijn aan een redelijke prijs.

Dat euvel lijkt steeds meer een kwestie van tijd te zullen zijn. Een studie van adviesbureau CE Delft voorspelt immers dat kweekvlees in 2030 nog slechts 4,30 euro per kilogram zal kosten. Een artikel op RetailDetail ziet de toekomst zelfs nog rooskleuriger in: daarin staat te lezen dat kweekvlees in 2025 al even duur zal zijn als gewoon vlees.

