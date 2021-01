Onderzoeksbureaus Nielsen Benelux en Burat gingen na hoe Belgische en Nederlandse consumenten omgaan met de coronacrisis en wat dat betekent voor veelverkochte producten. Duurzaamheid bleek stevig in de lift te zitten.

'De coronacrisis is een ware gamechanger voor duurzaam inkopen doen', vertellen onderzoekers onderzoekers Sonja van den Berg (Nielsen Benelux) en Wim Buedts (Burat) aan RetailDetail. Zij bevroegen 800 Belgische en 1200 Nederlandse consumenten in juli 2020 en ondervonden al snel dat de angst en onzekerheid hun tol eisen bij consumenten, vooral bij mensen tussen 26 en 35 jaar oud.

Om na te gaan of die gevoelens ook het shoppinggedrag beïnvloeden, bedachten de onderzoekers de Market Dynamic Index, om uit te drukken hoeveel mensen hun winkelgedrag daadwerkelijk aanpasten. 'We hebben daar een magische formule voor ontwikkeld: we maken de som van wat mensen sinds kort doen en wat ze meer dan ooit geneigd zijn te doen, en daar trekken we vanaf waar ze sinds kort mee gestopt zijn. Dat resulteert in het netto percentage van de shopperpopulatie dat van merk of retailer verandert.'

Duurzame factoren doorslaggevender

Die magische formule pasten de onderzoekers toe op verschillende factoren, zoals lokale productie, prijs, kwaliteit, kleinschaligheid, biologische producten en sociale verantwoordelijkheid. Vooral in de duurzame thema's waren stevige veranderingen te ontdekken. In sommige categorieën gaf net geen veertig procent van de shoppende populatie aan dat hun gedrag veranderd was.

Daarnaast deden de onderzoekers ook een gelijkaardige oefening op vlak van merken. Daarbij bleek dat lokale en duurzaamheid uitstralende merken het beter deden dan grote multinationals als Unilever, P&G of Coca-Cola. In Nederland resulteerde dat in goede punten voor Ecover en Alpro, in België voor Vedett en Ecover.

Tenslotte werd de oefening nog eens herhaald voor retailers, en ook daar was eenzelfde tendens te zien: winkels als Bio-Planet in België en Ekoplaza in Nederland scoorden hoog.

Kentering of duidelijk fenomeen?

Nielsen Benelux en Burat gaan er prat op dat de resultaten van deze studie erg veelzeggend zijn, maar nuanceren ook: 'Begin 2021 gaan we deze oefening herhalen, om te kijken of de resultaten en inzichten overeind blijven. Want wat we in juli niet konden voorspellen, is dat deze crisis zo lang zou duren.' Vervolgonderzoek zal dus moeten uitmaken of 2020 echt de boeken zal ingaan als jaar van de kentering op vlak van duurzame consumptie, of het een tijdelijk verschijnsel was.

