De komende vier jaar zal de vleesconsumptie in Noord-Amerika en Europa nog stijgen, maar daarna zal die evolutie keren. Dat zeggen de Boston Consulting Group en Blue Horizon Corporation in het rapport Food for Thought: The Protein Transformation.

Je kan er niet meer naast kijken: plantaardige alternatieven voor vlees nemen een steeds prominentere plek in in de winkelschappen. En daar zal het niet bij blijven, klinkt het, want we staan vandaag aan het begin van een 'proteïnetransformatie', aldus de Boston Consulting Group (BCG) en Blue Horizon Corporation (BHC). De handelsorganisaties onderzochten hoe de toekomst van vleesvervangers eruitziet en schreven hun bevindingen neer in een veelbelovend rapport.

Een van de berekende scenario's is dat Noord-Amerika (de Verenigde Staten en Canada) en Europa in 2025 al een 'peak meat' bereiken, waarmee bedoeld wordt dat de vleesconsumptie nooit hoger zal zijn dan op dat moment. Daarna voorspellen de organisaties een daling.

Stijgende kwaliteit

Belangrijkste reden daarvoor volgens de onderzoekers is de stijgende kwaliteit van vleesvervangers. Die zullen volgens hun voorspellingen in 2035 helemaal gelijkwaardig zijn qua smaak, textuur en prijs aan vlees. 'Negen van de tien meest populaire gerechten in de wereld zullen een realistisch vegetarisch alternatief kennen tegen 2035', luidt het.

Noord-Amerikanen en Europeanen zullen de transformatie stuwen door hun groter bewustzijn rond klimaat en gezonde voeding. Een grote uitdaging wacht in Azië, waar de talrijke bevolking en toenemende welvaart op dit moment zorgt voor een stijgende vleesconsumptie.

België zet de toon

Voor Belgen kan de voorspelling wat gek aanvoelen, want wat binnenkort staat te gebeuren in Europa en Noord-Amerika, is al veel langer gaande in ons eigen land. De Belgische vleesconsumptie daalt immers al een hele tijd, jaar na jaar. In 2010 at de gemiddelde Belg 82,4 kg vlees, in 2020 is dat nog 72,2 kilogram per persoon per jaar.

