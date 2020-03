De Nationale Veiligheidsraad heeft alle promoties en kortingen verboden, schrijfven verschillende kranten donderdag.

'We vragen mensen al dagen met aandrang geen al te grote voorraad in te slaan van één bepaald product', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. 'Dan zijn acties zoals '5 halen, 3 betalen' uit den boze. Bovendien willen we voorkomen dat een interessante promotie heel veel mensen naar de winkel zou lokken. We willen te allen prijze vermijden dat er veel mensen bij elkaar komen.' Online geldt het verbod niet, aldus nog het Crisiscentrum.

Sectorfederatie Comeos vraagt soepelheid aan de overheid, zeker de eerste dagen. 'Er zijn al folders bedeeld waarin zwart op wit een promotie wordt aangekondigd, waardoor er door de winkels ook de nodige voorraden zijn ingeslagen', klinkt het.

