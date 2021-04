Rachid Lamrabat stampte onlangs zijn eigen label van kant-en-klare maaltijden uit de wereldkeuken Oummi uit de grond. Wat is zijn favoriete gerecht voor tijdens de iftar?

'Een goed ramadangerecht is een vullend gerecht. Je kan niet maar halfvol zitten op het einde van de avond, want de dag erna moet je weer verder. Dat is ook de reden waarom er heel veel hapjes gemaakt worden in deze periode, zoals kleine quiches. Zo kan je 's avonds nog snel een extra kleinigheidje eten om dat laatste gaatje te vullen.

Ik kies de laatste jaren wel steeds meer voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit. Tijdens de ramadan probeer ik mijn ziel, lichaam en geest op dezelfde lijn te krijgen. Dat betekent onder andere dat ik gezond eet, geen eten verspil en dat ik in beweging blijf. Als ik nergens op bezoek ga tijdens de ramadan - zoals nu grotendeels het geval zal zijn - eet ik heel simpel tijdens de vasten. Naar traditie start ik met een harira soep als voorgerecht. Dit jaar kan ik ze eindelijk gewoon halen uit de supermarkt in plaats van zelf elke paar dagen een nieuwe pot te gaan maken. Die verplichting hebben we met ons merk by oummi eindelijk uit de wereld (of toch tenminste de benelux) geholpen. Een bordje groenten en een portie proteïnen is voor mij al meer dan genoeg. Vorig jaar was het erg warm, en toen hield ik het simpelweg bij goed gevulde salades. Dat zou niet lukken zonder mijn voorbereidend dieet.

Je smaakpapillen zijn tijdens de ramadan veel scherper, en je smaakt elke laag in een gerecht

Ik begin nu immers al een jaar of drie aan mijn ramadan door drie weken op voorhand te starten met een ketodieet. Op die manier bereid ik mijn lichaam al voor op minder koolhydraten en suikers en kan ik de schok van het overdag vasten wat verspreiden, waardoor ik de typische hoofdpijn aan het begin van de ramadan vermijd.

Doordat ik op voorhand dat dieet heb gevolgd, snak ik tijdens de ramadan echt naar klassieke Vlaamse kost. Mijn favoriete gerecht, dat ik nu zeker elke week eens zal klaarmaken, is asperges à la flamande. Ik kan daar zoveel goesting in hebben in die periode. Vooral zout en boter zijn hemels na een hele dag vasten. Als het goed gemaakt is, zit asperges à la flamande boordevol smaak en is het niet te zwaar. Je smaakpapillen zijn tijdens de ramadan veel scherper, en je smaakt elke laag in dat gerecht. Als ik echt honger heb, pak ik er nog een stukje vlees of vis bij, maar dat is optioneel.

Ik heb geen eigen recept, maar ik maak mijn asperges à la flamande nog steeds zoals Jeroen Meus het mij geleerd heeft.

Ramadan is normaal een maand lang elke avond een feestmaal met vrienden en familie. Dat kan nu natuurlijk niet en dat maakt het een beetje eenzamer. Toch ben ik ook wel eens blij als het eens een avond wat minder mag zijn en ik gewoon mijn bordje groenten kan eten. Laat die asperges maar komen.'

Asperges à la flamande Ingrediënten voor 4 personen: 4 eieren

1/3 bosje peterselie

200 g boter

1 bussel asperges

peper en zout Bereidingswijze: Kook de eieren hard in 10 minuten. Hak de peterselie fijn. Smelt de boter op een zacht vuur, zonder te laten bakken of pruttelen. Schil de asperges met een dunschiller, van de kop naar de voet. Snij nadien 3 cm van het uiteinde weg. Doe de asperges in een pan met lichtgezouten koud water en breng langzaam aan de kook op een zacht vuur. Laat 1 minuut koken en draai het vuur uit. Laat de asperges in het kokend water liggen tot ze net gaar en nog krokant zijn. Haal uit het water en laat uitlekken op een keukenhanddoek. Schik op borden. Prak de eieren fijn met een vork, meng er de peterselie onder. Kruid met peper en zout en verdeel dwars over de asperges. Lepel er de boter over en rond.

De producten van Oummi zijn te koop in Albert Heijn, Delhaize en Carrefour.

