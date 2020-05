De meeste wijndruiven komen slechts in één regio voor en zijn verder onbekend. Enkele daarvan stellen we deze week voor.

Verrijkend

Italië is de grootste wijnproducent ter wereld. Het hele land - van het uiterste noorden tot het diepste zuiden - is geschikt voor wijnbouw, en is verdeeld in 500 verschillende wijnzones. Daarin worden 400 verschillende druiven geteeld, waarvan enkele wereldberoemd zijn geworden, zoals nebbiolo en sangiovese. Maar de meeste zijn alleen in de eigen regio bekend en komen nergens anders voor. Dat zit in de genen en tradities van de Italianen: ze hebben altijd al, sinds de Romeinse tijd, graag de wijn van hun eigen streek gedronken. Die vele regionale druiven zorgen voor geur- en smaaksensaties die je nog niet kende. In de wijnwereld geldt de regel: hoe bekender, hoe duurder. Vandaar dat het zo interessant is om die grote variatie van regionale druiven in Italië te leren kennen. Laat je niet afschrikken door de soms vreemde namen van druiven of regio's: ze leveren vaak verrassende kwaliteit voor hun prijs. Het vergde iemand met nieuwe en frisse ideeën om deze Italiaanse wijnen van onbekende druiven naar ons land te brengen. Karel Megens, de jonge oprichter van de invoerzaak Decanto, woonde en werkte in Italië, waardoor hij ook de taal spreekt. Dat stelde hem in staat de platgetreden paden te verlaten en wijnen in te voeren die het Belgische publiek nog niet kende. Uit zijn gamma selecteerden wij vier wijnen. decanto.bedi Lenardo, Friulano/Ribolla Gialla, Friuli 2018, 8,95 euro/10,85 euroIn de noordoostelijke uithoek van Italië bevindt zich de wijnstreek Friuli, waar de lokale druiven friulano en ribolla gialla heerlijk verfrissende wijnen opleveren.Marta Valpiani 'Delyus', Forli, Emilia-Romagna 2018, 11,35 euroMoeder Marta en dochter Elisa maken deze verrukkelijke witte wijn van de lokale druif albana; met zijn levendige citrusaroma's perfect voor een zomers terras.Cataldi Madonna, Cerasuolo d'Abruzzo 2019, 12,80 euroMooie rosé van de plaatselijke druif montepulciano (niet te verwarren met het wijnstadje Montepulciano), gemaakt door een voormalige professor filosofie.Pecchenino 'san Luigi', Dogliani, Piemonte 2018, 13,95 euroUit de streek van de beroemde wijnen van Barolo en Barbaresco komt deze uitmuntende wijn van de plaatselijke druif dolcetto, heerlijk bij pasta en pizza.