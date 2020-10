Voor het vijfde jaar op rij maakt Gault & Millau een selectie van de beste chocolatiers bekend in een nieuwe gids. Olivier Willems uit Oostende gaat lopen met de titel Chocolatier van het jaar 2021 in Vlaanderen. In Brussel is dat Laurent Gerbaud, in Wallonië Benoit Nihant.

De gids bundelt naar goede gewoonte de beste chocolatiers in België en Luxemburg. Naast de verkiezing van 'Chocolatier van het Jaar' werd er dit keer ook een 'Ontdekking van het jaar' verkozen, een titel die beloftevolle nieuwkomers een duwtje in de rug moet geven.

Olivier Willems uit Oostende mag zich in 2021 Chocolatier van het Jaar noemen. Hij overtuigde de jury met zijn 'hoogtechnologische chocoladecreaties'. Denk: unieke smaken in een mooi jasje. Zo liggen er in zijn etalage pralines bedrukt met emoticons of gevuld met Earl Grey en The Seadog Navy Gin.

Cacaoqueeste

In Brussel viel Laurent Gerbaud uit Brussel in de prijzen met dank aan zijn assortiment pure chocolade 75%, gemaakt met exclusieve cacaobonen uit Madagaskar.

Ook de Waalse winnaar, Benoit Nihant, trok de wereld rond op zoek naar de beste cacaoplantages. Die vond hij in Zuid-Amerika. Hij roostert, maalt en verwerkt de bonen hier tot zijn eigen chocolade. Zijn signatuurpraline is Le Coeur Samba: pure chocolade met een vulling van lopende karamel met passievrucht en een infusie van sambathee.

De titel 'Ontdekking van het jaar' gaat naar Niels Segers en Justine Lanoo van Goût Fou uit Zele. Ze sprongen in het oog met hun dessertsnackbars: repen waarin dessertklassiekers verwerkt zitten.

