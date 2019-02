Ode aan de cacaoboon in nieuw Antwerps restaurant Octave

Chocolate Nation telt 4000 m2 expo oppervlakte en leidt bezoekers langs het hele traject van bean to bar. Om het plaatje compleet te maken is er ook restaurant Octave, waar cacao en chocolade in een culinaire setting geproefd kunnen worden. Het restaurant wil tonen dat chocolade zowel bij zoete als zoute gerechten een hoofdrol kan spelen.

Ze gaan zich echter niet enkel tot chocolade beperken, zegt chef Thomas Van de Weyer: 'Expressie rond cacao en chocolade vormt geen doel op zich. Daarmee zouden we beperkend werken. Het is enkel een middel. We hebben juist wel de ambitie om met verfijnde gerechten de verrijkende mogelijkheden te tonen die cacao als hartig en zoet ingrediënt biedt.'

Eerbetoon aan chocoladepioniers

In een afzonderlijk keukenatelier zorgt patissier Patrick Abrion voor traditionele en vernieuwende creaties met chocolade in een zoete hoofdrol. Patrick werkte veertien jaar aan de zijde van meesterchocolatier Pierre Marcolini, en wil nu mee met Octave geschiedenis schrijven. De naam van het restaurant is een ode aan de Belg Octaaf Callebaut, die de grondlegger is van de grootste chocoladefabrikant ter wereld. 'Octaaf Callebaut was een Belgische chocoladepionier zoals ons land er tal van gekend heeft en nog kent,' aldus Patrick.

Voorbeelden van hun hartige gerechten met chocolade zijn: bitterballen met een cacaodip, stoofvleessaus met een chocoladetoets en cacaobrood.