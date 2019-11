Door beter beheer en technologische innovatie kunnen oceanen zes keer meer voedsel leveren dan ze nu doen. Dat blijkt uit een wetenschappelijk rapport dat gisteren is gepubliceerd tijdens het Internationale Symposium voor Duurzame Visserij in Rome, een VN-conferentie.

Christopher Costello, hoofdauteur van het rapport, zegt dat de oceanen 'een groot, ongebruikt potentieel hebben om de wereld in de komende decennia te voeden.' Dat kan volgens hem met een lagere ecologische voetafdruk dan bij veel andere voedselbronnen.

De gezondheid van oceanen en de natuurlijke rijkdom in oceanen gaan volgens hem hand in hand. Costello pleit voor snelle en vergaande veranderingen in de maritieme sector en het inzetten op de gezondheid van ecosystemen. 'Op die manier kunnen we onze voedselzekerheid en het leven van miljoenen mensen op lange termijn sterk verbeteren.'

Vitaminen en mineralen

Volgens schattingen van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) kunnen oceanen meer dan twee derde leveren van de dierlijke proteïnen die nodig zijn om de wereldbevolking te voeden.

Vormen van maricultuur, die weinig impact hebben op ecosystemen, moeten prioriteit krijgen

Zeevoedsel bevat essentiële vitaminen, mineralen, omega 3-vetzuren en andere nutriënten die niet in plantaardige producten of bij landdieren voorkomen. Een deel van het extra voedsel kan door de oceanen opgebracht worden als die beter beheerd worden, zeggen de auteurs. Een ander deel moet komen uit de uitbreiding van zee-aquacultuur (maricultuur).

Zeewier en mosselen: weinig impact op ecosysteem

Een groeiende productie van soorten die in maricultuur geteeld kunnen worden, zoals zeewier en mosselen, draagt bij aan de wereldwijde voedselvoorraad en verbetert de waterkwaliteit. Dergelijke vormen van maricultuur, die weinig impact hebben op ecosystemen, moeten prioriteit krijgen, zegt Manuel Barange, directeur Visserij- en Aquacultuurbeleid bij de FAO.

Het rapport werd geschreven voor het High Level Panel for A Sustainable Ocean Economy, een groep wereldleiders die zich inzet voor gezonde oceanen. Leden zijn onder anderen de Canadese premier Justin Trudeau, de Ghanese president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en de Japanse premier Shinzo Abe.

(IPS)