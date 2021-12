Wie eindejaar zegt, zegt alcohol, maar misschien kan of wil je liever niet aan de drank. Geen nood, met deze niet-alcoholische aperitieven hoef je geen compromissen te maken.

French Bloom

© Botaniets

French Bloom is een biologische mousserende alcoholvrije wijn, laag in calorieën, zonder toegevoegde suiker en zonder sulfieten. De wijn bestaat onder andere uit druivensap en natuurlijke aroma's zoals citroen en wordt geproduceerd en gebotteld in het zuidwesten van Frankrijk. Op dit moment zijn twee smaakjes beschikbaar: 'Le Blanc' en 'Le Rosé'. Beide drankjes zijn ook zwangerschapsproef!

French Bloom van Niets co, botaniets.com €29,95 per fles

OSAN door Sang Hoon Degeimbre

null © OSAN

OSAN-maceraties zijn ontwikkeld door Sang Hoon Degeimbre, Belgische chef van L'air du temps, die sinds 2008 twee Michelinsterren kreeg. Sinds enkele jaren wordt bij L'air du temps ook alcoholvrije dranken geserveerd: verrassend verfijnde maceraties. In OSAN zit geen alcohol, kleurstoffen, bewaarmiddelen of suiker, enkel biologische en seizoensgebonden planten- en bloemenproducten. Hun productieproces (cryogenisatie, maceratie, dynamisatie) maakt deel uit van hun eigen eco-verantwoordelijke aanpak.

OSAN Ontwikkeld door chef Sang Hoon Degeimbre, osandrinks.com verkrijgbaar in wit, rosé, een rood. €12,00 per fles

NONA Spritz

© Nona Spritz

No alcohol, no compromises. Da's wat de Gentse Charlotte Matthys in gedachten had toen ze in 2018 haar eigen alcoholvrije variant op gin ontwikkelde, nadat ze tijdens het uitgaan merkte dat de selectie alcoholvrije dranken op de kaart wel héél erg beperkt was. Intussen is haar NONA June gekend in verschillende landen: van Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, de UK en Scandinavië tot in Curaçao. Nu lanceert de jonge bio-ingenieur een nieuwe non-alcoholische spirit: NONA Spritz. Een kruidig drankje met sinaasappelzeste, bloedsinaasappel en gentiaan wortel dat geschikt is voor vegans en zwangere vrouwen.

Nona Spritz Door Charlotte Matthys, Nonadrinks.com €29,90 voor een kerstpakket

Gutss

© Pieter D'Hoop

In hun zoektocht naar hét perfecte alcoholvrije aperitief, voerden Stijn De Graaf, Julie Vanmaekelbergh en Sarah Dhiet onderzoek uit met een gespecialiseerd bedrijf tot ze hun eindproduct verkregen. Het resultaat werd Gutss: een alcoholvrij aperitief dat veganistisch, glutenvrij en laag in calorieën is, maar toch die typische bite heeft waar iedereen van houdt in alcoholische tegenhangers. Hun aanbod bestaat uit drie drankjes: Gutss Botanical Dry met toetsen van onder andere rozemarijn, sinaasappel, basilicum, citroen en tijm. Gutss Cuban Spiced met z'n typische bite van rum en smaaktoetsen van hout, karamel en vanille. En Gutss Italian BitterSweet met subtiele kruidenaroma's en bitterzoete smaken van sinaasappel en rabarber.

Gutss gutssdrinks.com of in drankenhandels als Prik & Tik en Drinxit €24,95 euro per fles/ €65 per Discovery Box

MVSA

© MVSA

De 0,0% cava van MVSA bevat de smaak en levendige bubbels van een traditionele cava, maar géén alcohol. Deze alcoholvrije cava heeft in de neus noties van wit fruit zoals appel en peer, in de mond een zachte en aangename structuur met aroma's van tropisch fruit en een delicate lange afdronk. Zowel lekker als aperitief en als bij visgerechten.

Whiskey, Limoncello, Amaretto en Gin vinegar

null © Oil&Vinegar

Oil & Vinegar biedt exclusief een reeks unieke azijnen aan die gebaseerd zijn op enkele alcoholische dranken: Whiskey Vinegar, Limoncello Vinegar, Amaretto Vinegar en de Gin Vinegar. De twee laatsten zijn helemaal nieuw. Alle drankjes zijn alcoholvrij, enkel de Gin bevat 0,96% alcohol maar kan aangelengd worden met bijvoorbeeld tonics.

Deze drankjes zijn niet enkel lekker als aperitief: de Gin past goed bij een salade met komkommer en de Amaretto werk ook als vleesmarinade en geeft een nootachtige twist in fruitsalades.

Vinegars, oilvinegar.be Amaretto Vinegar (€ 9,95 - 250ml) Gin Vinegar Seasonal Edition(€ 15,95 - 500ml) Limoncello Vinegar (€ 9,95 - 250ml) Whiskey Vinegar(€ 9,95 - 250ml)

