Nu is het aan jou: supermarkten vragen advies om duurzamer te werken

Enkele maanden lang motiveerden heel wat mensen hun supermarkt om verder te kijken dan het kassaticket dat ze er na een bezoek achterlaten. Dat deden ze door in open brieven vragen te stellen over de zaken die hen elke dag bezighouden in de winkel. De actie omvatte heel specifieke kwesties zoals welke pijnboompitten de meest verantwoorde keuze zijn, maar ook bredere thema's ('welk vlees kan ik kopen zonder schuldgevoel?').

De grote Belgische supermarkten beantwoordden heel wat vragen van bezorgde klanten, maar het uiteindelijke doel van de actie (van duurzaam de gemakkelijke keuze maken, in plaats van iets waar je als consument naar moet zoeken) is nog niet bereikt. Hoewel supermarkten vaak al meer doen dan hun klanten weten, worstelen ze namelijk nog met verschillende thema's.

Daarom keerden de organisaties achter de actie voor een keer de rollen om: dit maal komen de supermarkten niet met antwoorden, maar wel met hun eigen vragen. Heb jij de beste oplossingen te veil? Dan zijn die zeker welkom in ons gesprek op Facebook of in een mailtje aan Rikolto, een van de initiatiefnemers van 'Ik ben meer dan mijn kassaticket'. 'Beste klant, geef jij mee advies?'

Delhaize

Dilemma:

Hoe kan je als supermarkt het evenwicht vinden tussen een minimum aan voedselverliezen, gemak voor de klant en een minimum aan plastic verpakking?

Een voorbeeld:

Delhaize ziet de 'on the go'-markt sterk stijgen de laatste jaren. Het gaat over broodjes, salades, wraps... Onlangs heeft Delhaize zijn nieuw concept Delhaize Fresh Atelier geopend, waar ook vele on the go-producten liggen. Die producten zijn in plastic verpakt, om de kwaliteit, gezondheid en houdbaarheid van de producten te garanderen. Geen verpakking is hier moeilijk: mensen nemen het product mee in een rugzak en zonder verpakking zou het eten sneller bederven.

Hoe kunnen deze zaken gegarandeerd worden op een duurzamere manier?

Colruyt

Dilemma:

In heel wat gevallen slagen we erin meer duurzame producten in de winkels te leggen zonder extra kost, maar in sommige gevallen kan het helaas niet anders. Uit enquêtes en effectief aankoopgedrag blijkt echter dat de grote groep consumenten niet bereid is om meer te betalen voor meer duurzaamheid.

Hoe moeten we omgaan met die contradictie? Hoe zien jullie de verantwoordelijkheid van consumenten die snel van winkel kunnen switchen als ze een product elders goedkoper zien?

Voorbeeld:

We verkopen de gewone braadkip aan 2,24 euro/kg, de Val Dieu kip aan 4,79 euro/kg en de label rouge kip aan 8,89 euro/kg. Het verschil in prijs is onder meer te wijten aan het aantal kweekdagen: 38 dagen voor de gewone kip, 56 voor de Val Dieu kip en 81 voor de Label Rouge kip. Verder heeft de gewone kip ook minder ruimte dan de andere kippen.

Dit maakt natuurlijk dat de ene kip duurder is dan de andere, terwijl we in verkoop zien dat de gewone kippen veruit het meest verkopen. Misschien kent de klant niet goed het verschil tussen de ene en de andere kip, zodat hij/zij ook niet bereid is om een meerprijs te betalen?

Carrefour

Dilemma:

We elimineerden alle 'onnodige' verpakking al in 2017 en experimenteren met verschillende alternatieven voor plastic verpakking. Maar om een drastische sprong te maken, hebben we de hulp van de klant nodig. Graag lanceren we de uitdaging aan de consument om zakken voor éénmalig verbruik drastisch te verminderen in de afdelingen fruit & groenten, beenhouwerij, traiteur en vis. Hoe? Door een herbruikbare tas of pot/bokaal mee zou nemen naar de winkel.

Zijn jullie als klant daartoe bereid? Wat moet er gedaan worden om die praktijk algemeen ingang te doen vinden?