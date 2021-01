Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Het begon allemaal via Tinder, waar de Nieuw-Zeelandse Matt en de Brusselse Julien elkaar gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar én voor plantaardig eten zorgde ervoor dat ze samen gingen ondernemen. Een vegan koffiebar, of althans: dat dachten ze toch. Want de vele kleine potjes notenboter die ze thuis mixten als cadeautje voor vrienden bleken zo'n hit dat ze die ook opnamen in hun businessplan. Amper een jaar later zijn ze de keuken van hun koffiebar Buddy Buddy al ontgroeid. De potten pindakaas, amandelpasta met Himalayazout en de hazelnotenpasta met cacao zijn intussen zo populair dat je ze in meer dan honderd winkels in België en in de buurlanden kunt vinden. Hun geheim? De allerbeste noten. 'Wij gebruiken voor onze chocoladehazelnootpasta hazelnoten uit Piemonte, echte smaakbommetjes. De dozen met hazelnoten die je ziet staan hebben een waarde van tienduizend euro', lacht Matt. 'Voor een kleine onderneming is dat een pittig bedrag om voor te schieten.' Voor de amandelen kiezen ze voor een biologische teelt uit Spanje. 'Enkel de pinda's importeren we van buiten Europa: de markt voor biologische pinda's is enorm klein. We zijn nu rechtstreeks aan het onderhandelen met Griekse boeren met de vraag of ze voor ons pinda's willen telen zodat we al onze ingrediënten binnen Europa kunnen inkopen.' De noten worden voor het malen vakkundig geroosterd: zo krijgen ze een diepe smaak. 'Dat is een essentiële stap. Eens de noten geroosterd zijn, moeten ze zo snel mogelijk gemalen en in een potje gestopt worden, zodat alle rijke, gebrande aroma's bewaard blijven', aldus Julien. De vulmachine in het kersverse atelier op een start-upplek in Anderlecht is nog fonkelnieuw. Voorheen schepten Matt en Julien alle potjes vol met de hand. Ook de machine om etiketten op de potten te plakken is fonkelnieuw. 'Het is razendsnel gegaan voor ons', geeft Matt toe. 'We kwamen op het juiste moment: mensen zijn bezig met hun gezondheid en willen meer plantaardig eten. Dan is notenboter een perfecte proteïneboost.' Dan is er nog het café, verborgen in een rustige zijstraat aan de Brusselse Louizalaan. In een prachtig wit-rood interieur proef je gebak of koffie met de huisgemaakte notenboter. Zo mixen ze een espresso samen met havermelk, agave en een lepeltje pindakaas tot 'The Buddy', een verslavend lekker drankje. 'Vroeger had ik een café samen met een zakenpartner, daar serveerden we onder andere spek met eieren', vertelt Julien. 'Omdat ik zelf plantaardig was beginnen te eten, begon ik dat vreselijk moeilijk te vinden. Nu ben ik zo trots dat mijn zaak en mijn waarden honderd procent op één lijn staan.' 'En dat met je lief als zakenpartner', lacht Matt. 'We hebben sinds kort een nieuwe afspraak: na 7 uur 's avonds mogen we niet meer over Buddy Buddy praten. Héél moeilijk als je zeven dagen per week met niets anders bezig bent.'