Maar liefst 84 procent van de Belgen kocht afgelopen jaar minstens één Fairtrade product, een absoluut record. Dat staat te lezen in het net gepubliceerde jaarrapport van de organisatie.

De Belg is geïnteresseerd in eerlijke handel, stelt Fairtrade Belgium. In het jaarverslag van de organisatie prijken immers heel wat records: nooit kochten meer Belgen ten minste één Fairtrade product en nooit was het aanbod groter. In 2020 kon de Belg immers kiezen tussen 6121 producten met het keurmerk voor eerlijke handel, een stijging van negentien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook in de toekomst wil de Belg graag meer aandacht geven aan duurzame voeding, leert een marktonderzoek in het jaarrapport.

Vooral eerlijke cacaoproducten namen de vlucht vooruit. Zij nemen vandaag maar liefst acht procent van het marktaandeel in België in, een primeur. Fairtrade koffie ging dan weer wat achteruit door de sluiting van de horeca.

