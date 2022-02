Instantnoedels: wie er niet mee opgroeit kijkt niet verder dan het knalgele potje Aïki Noodles uit de supermarkt. Nochtans is er een wereld aan smaken te ontdekken.

Een tijd geleden proefde ik voor een vergelijkende smaaktest vijf verschillende potjes en pakjes instantnoedels. De Instagramfoto van bekertjes Aïki Noodles en Knorr Ramen deed mijn inbox ontploffen: de reacties kwamen van mensen die opgegroeid zijn met instantnoedels en mijn westerse selectie op z'n minst bedenkelijk vonden. Ik kreeg een resem tips over welke noedels wél de moeite waren om te proeven. Ik besefte dat ik het genre geen eer aandeed met mijn ondoordachte selectie en besloot mezelf te verdiepen in deze razendsnelle maaltijd - met als resultaat deze reportage.

Hoewel het werd uitgevonden om een goedkoop en voedzaam maal te voorzien voor de hongerige Japanse bevolking na de Tweede Wereldoorlog, viel de productie duurder uit dan gepland: de noedels waren immers een modern staaltje voedseltechnologie met een extreem lange houdbaarheid. Het was de Taiwanees-Japanse zakenman Momofuku Ando die de instantnoedels uitvond en op de markt bracht met de Nissin Food Products Company. De eerste smaak die in de winkels lag was 'chikin': noedels in kippenbouillon in een verpakking van cellofaan. De noedels moesten enkele minuten gekookt en op smaak gebracht worden met een pakje met bouillonpoeder. Toen Momofuku in1971 naar Amerika reisde, ontdekte hij dat Amerikanen geen diepe noedelkommen in hun kast hadden staan: hij zag mensen de instantnoedels in stukken breken, in een koffiemok stoppen en overgieten met water. Zo kreeg hij het idee voor 'cup noodles': het befaamde bekertje waaruit je de noedels meteen kunt eten. Deze uitvinding betekende de wereldwijde doorbraak van instantnoedels. De cup noodles maakten koken overbodig: ze moesten enkel en alleen met heet water overgoten worden en tada! Vandaag zijn instantnoedels wereldwijd razend populair: elk jaar worden volgens de World Instant Noodles Association zo'n 116.560 miljoen porties opgeslurpt. Koploper is China, gevolgd door Indonesië, Vietnam, Indië, Japan en de VS. België bekleedt de 48ste plaats in de ranking, met zo'n twintig miljoen porties per jaar. In Amerika steeg de verkoop van instantnoedels tijdens de coronacrisis bovendien nog eens spectaculair: supermarktketen Walmart rapporteerde in maart 2020 een stijging van niet minder van 578%. Ook Szelim Man, de eigenaar van Cuichine in Antwerpen, heeft tijdens de lockdown een doos instantnoedels ingeslagen. Hij was een van de mensen die mij een bericht stuurden toen ik de foto van de westerse supermarktnoedels postte vorig jaar. 'Ik ben er inderdaad gevoelig voor dat in de culinaire media de westerse maatstaf gehanteerd wordt bij het beoordelen van Aziatische producten en horecazaken, wat ik een fout uitgangspunt vind', legt Szelim uit. Om mijn onwetendheid te bestrijden is hij zo sympathiek om mij meer te vertellen over de Aziatische kijk op instantnoedels. 'Deze noedels zijn dé makkelijke maaltijd bij uitstek. Een groot deel van mijn studententijd heb ik overleefd op deze pakjes, maar ook als we vroeger op vakantie gingen had mijn moeder altijd een paar pakjes mee om klaar te maken in de hotelkamer. Het is ideaal als je geen tijd hebt om te koken of als je na een cafébezoek zin hebt in een late night snack.' Om zich voor te bereiden op ons gesprek at Szelim voor de lunch een portie instantnoedels. 'Ik heb mijn kom met noedels wel gepimpt: wat gebakken spam erbij, een spiegeleitje en een paar snippers lente-ui. Ik merk nu wel dat ik erg zout heb gegeten: ik voel me wat gedehydrateerd, ook al heb ik maar een beetje van het bouillonpoeder gebruikt. Mijn moeder zei het al: instantnoedels zijn niet erg gezond. Als je tijd hebt om zelf te koken, heeft dat natuurlijk de voorkeur. Maar het is wel superlekker en erg handig om achter de hand te hebben. Mijn favoriete merk is Nissin, het originele instantnoedelmerk. Ik ga voor de klassieke smaken, zoals die met sesamolie. Ook de Koreaanse noedels van Nongshim zijn heel goed, die hebben een ietwat springerige textuur.' Eerder dit jaar lanceerde de Amerikaanse chef David Chang (bekend van zijn Momofuku-restaurants en de Netflix-reeks Ugly Delicious) een eigen merk van instantnoedels. De noedels worden gemaakt in samenwerking met A-Sha Noodles, een Taiwanese noedelfabriek. Opvallend is dat de noedels worden gedroogd en niet gefrituurd om ze lang houdbaar te maken (wat zorgt voor een kwart minder calorieën dan gefrituurde noedels). Chang brengt drie smaken op de markt: sojasaus en lente-ui, pikante sojasaus en chili en sechuanpeper. Chang adviseert op zijn website om de kom instantnoedels af te werken met gestoomde, gebakken of gepekelde groenten en een eitje om er een volwaardige maaltijd van te maken. Het idee sudderde al langer bij de chef, maar de pandemie versnelde het proces, gezien de onzekere situatie voor restaurants tijdens de crisis. Changs bedoeling is om een gezondere, ietwat gastronomische versie van instantnoedels uit te brengen. Na het schrijven van dit artikel kreeg ik vreselijk veel zin in een portie noedels. Ik deel hiernaast het lijstje van noedels die ik tijdens mijn research aangeprezen kreeg. Voor luttele euro's haal je ze in huis. Pimp ze met wat extra groenten, een eitje en wat gebakken vlees, vis of tofoe. Als je de bouillon te straf vindt, kun je net als Szelim maar een deel van het poeder gebruiken, voor een lichter gedoseerde en iets subtielere kom noedels. In het lijstje vind je zowel soepnoedels als sausnoedels terug; de laatste zwemmen niet in een badje bouillon en zijn eerder sauzig dan soepig.