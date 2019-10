Wie dit najaar een fijn adresje zoekt voor een intiem etentje, kan terecht in het pop-up winterrestaurant van Géraldine Lambert. Met NOA presenteert ze pure gerechten aan lange tafels.

Diëtiste Géraldine Lambert beschouwt haar liefde voor goed eten haast als een zending: 'Mijn missie bestaat erin deze kennis over voeding te delen en anderen te inspireren in de zoektocht naar meer vitaliteit.' Daarom brengt ze graag mensen samen rond de tafel. In haar kleinschalig huiskamerrestaurant serveert ze dan ook een eerlijke keuken, samen met een goed glas wijn.

Verwacht je op de wintereditie van NOA - voor Natural Organic Alternatives - aan het soort eten dat Géraldine al enkele jaren maakt: no-nonsense gerechten met respect voor kwaliteitsproducten. Een van de recepten die op het menu zullen staan, ontwikkelde ze samen met Graanmarkt 13-chef Seppe Nobels. 'Het wordt echt een huiskamerstijl met lange tafels waarbij ik hoop mensen opnieuw met elkaar in gesprek te brengen. Delicious food, good vibes and great wines!'

Rond de feestdagen plant ze ook allerlei activiteiten, zoals een wijntasting met live muziek en een verkoop van zelfgemaakte keramiek, keukenaccessoires en tafellinnen.

Reserveren kan alvast op noabygeraldine.com. De winterpop-up is open van 1 november tot 31 december.