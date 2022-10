Vegan challenge helpt je plantaardig door november

Nieuwe maand, nieuwe uitdaging: op 1 november start Try Vegan. Al meer dan 8.000 mensen schreven zich in voor de vegan challenge. Ze krijgen hulp met gratis weekmenu’s, lijstjes voor de supermarkt, gezondheidstips en vegan eetadresjes.

Doel van de Try Vegan-campagne is iedereen te overtuigen om zo vaak mogelijk plantaardig te eten deze maand. Vlees, melk, eieren en andere dierlijke producten inruilen voor plantaardige alternatieven is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat. En de dieren worden er natuurlijk ook vrolijker van.

Waarom vegan-november?

Volgens onderzoek duurt het zo’n drie à vier weken om een nieuwe gewoonte aan te leren. Een vegan challenge van een maand maakt het dus makkelijker om daarna vaker voor plantaardig te kiezen. Waarom we dat zouden doen? Broeikasgassen, bodemvervuiling, verlies aan biodiversiteit, waterschaarste, ontbossing: de grootste milieuproblemen worden gelinkt aan veeteelt. Door een maand veganistisch te eten, bespaar je bijvoorbeeld gemiddeld 60 kg CO₂ en 30.000 liter water.

Organisatie

Organisator BE Vegan is een Belgische non-profitorganisatie die zoveel mogelijk mensen wil inspireren om vaker voor vegan te kiezen. Verschillende producenten steunen de Try Vegan-challenge. Hoofdsponsor is Vivera, de Nederlandse producent van vleesvervangers.