Seppe Nobels stopt als chef van zijn nieuwe La Chapelle

Een overvolle agenda dwingt chef Seppe Nobels om zijn focus te verleggen. Hij geeft de fakkel in La Chapelle door aan Gilles Despreaux en Jürgen Van Riet.

Vorig jaar kwam er het nieuws dat Seppe Nobels stopte als chef van Graanmarkt 13, zodat hij zich meer kon toeleggen op andere projecten zoals het Ardense Chateau de la Chapelle, vandaag moet de chef ook dat fonkelnieuwe project uit zijn overvolle agenda schrappen. Intussen groeiden immers ook zijn televisieprogramma Restaurant Misverstand en culinair opleidingstraject Instroom uit tot grote successen.

Hij kan La Chapelle echter met een gerust hart achterlaten, want het domein beleefde een mooi eerste jaar. Ook de toekomst lijkt verzekerd, met plaatsvervangers als Gilles Despreaux (die de Parijse sterrenrestaurants als zijn binnenzak kent en in België al samenwerkte met de gerenommeerde chef Max Zimmer) en Jürgen Van Riet ( Le Soleil in Lommel en Comme Chez Nous in Balen).

Het credo in Chateau de La Chapelle blijft onveranderd: Arrive as strangers, leave as friends. Dus nodigt het team opnieuw veel culinaire vrienden uit om het sprookje in de Condroz een nieuw gastronomisch hoofdstuk te geven. De duurzame en ecologische gedachtegang blijft evenwel belangrijk, en dat merk je aan het culinair programma voor komend seizoen. Zo zullen er opnieuw een aantal prikkelende internationale sterrenchefs te gast zijn, maar trekken ook enkele Belgische chefs op residentie naar de luisterrijke locatie in het Ardense groen.