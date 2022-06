Iconische zeevruchtjes worden fair

Wereldberoemd en lekker was het al, nu wordt het nog eerlijk ook: het Belgische chocolademerk Guylian stapt volledig over naar Fairtrade cacao.

Het Belgische chocolademerk Guylian zet een volgende stap in zijn enorme actualiseringsoperatie. Die gaat verder dan de nieuwe verpakkingen voor het hele gamma (met daarin de bekende zeevruchten en zeepaardjes). Veel verder zelfs, want Guylian zet stevig in op verduurzaming.

Zo kiest het merk voluit voor Fairtrade cacao. Daarmee wordt Guylian het grootste Fairtrade gecertificeerde A-merk voor chocolade in België. Dankzij de keuze zullen West-Afrikaanse cacaoboeren en hun coöperatieven jaarlijks 500.000 dollar aan Fairtrade-premies ontvangen, waardoor ze een eerlijk inkomen krijgen. Daarnaast moet Fairtrade-cacao voldoen aan verschillende milieunormen. Zowel mens als natuur wint er dus bij.

Pioniersrol

‘We hebben duurzaamheid hoog op onze agenda gezet’, aldus Guylians CEO Tom Snick. ‘We willen met deze ontwikkelingen de toon zetten voor alle chocolademerken. Guylian kiest bewust voor een pioniersrol door volledig in te zetten op duurzaamheid op het gebied van Fairtrade, grondstoffen, verpakking en CO2-uitstoot. Ons engagement blijkt duidelijk uit het feit dat we niet één lijn aanbieden onder deze voorwaarden, maar wel heel ons gamma.’

Het is Guylian menens met de verduurzaming. De nieuwe verpakkingen zijn volledig te recycleren, de productiesite in Sint-Niklaas is sinds begin dit jaar klimaatneutraal en om ontbossing tegen te gaan gebruikt het merk al sinds 2018 geen palmolie en soja meer.