Hertog Jan at Botanic bij drie beste nieuwe restaurants van Europa volgens OAD

Het internationale restaurantplatform Opinionated About Dining (OAD) maakte een lijst bekend met de dertig beste nieuwkomers in Europa. Op de derde en negentiende plaats prijken in België bekende namen.

Wie nieuwe topadressen wil ontdekken in Europa, boekt maar beter een citytrip Madrid. Daar bevinden zich immers de restaurants Desde 1911 van chef Diego Murciego en Smoked Room van chef Massimiliano Delle Vedove naar een idee van sterrenchef Dani García, respectievelijk goed voor de eerste en tweede plaats op de lijst van beste Europese nieuwkomers volgens OAD.

Desde 1991 is het nieuwe restaurant van de familie García, die sinds 1911 en al vier generaties lang de nabijgelegen viswinkel Pescaderias Coruñesas runt. De familie heeft nog vier andere restaurants in Madrid. De chef combineert Spaanse, Franse, Noorse en Japanse technieken om met vis en zeevruchten een elegante culinaire ervaring te creëren. In Smoked Room zijn er veertien plaatsen en bereidt de chef in ware Japanse omakase stijl al zijn gerechten boven open vuur.

‘Nieuwe’ Belgen

Ook op de derde plaats staat een eerder kleinschalig restaurant, en wel een bekend in België. Hertog Jan is een naam die al een tijdje meegaat, maar de nieuwe locatie in de Antwerpse kruidtuin van chef Gert De Mangeleer en Joachim Boudens geldt als ‘nieuw restaurant’. Iets verder in de lijst komen we opnieuw een bekende tegen: op de negentiende plaats prijkt buurman Sergio Herman met Le Pristine, als enig ander restaurant uit ons land.

Verder eten de beoordelaars op OAD duidelijk liever mediterraans: de lijst nieuwkomers wordt voor de helft bevolkt door Spaanse (8) en Italiaanse (7) restaurants. Het Verenigd Koninkrijk (4), Denemarken (3), Duitsland (2), Zweden (2), Noorwegen (1) en Oostenrijk (1) zijn de andere landen die in deze lijst met nieuwe toprestaurants vertegenwoordigd zijn. Frankrijk en Nederland ontbreken.