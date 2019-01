Nieuwe webshop met livestream verenigt beste culinaire ambachtslui

'Net zoals sterrenchefs gaan hobbykoks op zoek naar de beste producten, maar die zijn moeilijk te vinden, of zelfs niet beschikbaar voor de gewone consument. Daar willen wij verandering in brengen.' Aan het woord zijn Pascal Anteunis (47) en Dries Vanstraelen (39), de twee ondernemers achter Njomly, de webshop die het lekkerste van onze bodem bundelt.

Dry agedbeef van The Butcher's Store, de beroemde kazen van Van Tricht, Royal Belgian Caviar, exclusieve topwijnen van Vinifera,... Deze en andere Belgische topproducten waar je vroeger nog verschillende delicatessenzaken voor moest afschuimen, zijn voortaan allemaal op een en hetzelfde adres te vinden. En daar hoef je niet eens je keuken voor uit te komen.

Live vragen stellen

Op Njomly.com vind je de beste producten van echte ambachtslui. Er wordt veel informatie voorzien, vaak ook met video, om je stap voor stap in je keuze te begeleiden. Toch nog vragen? Dan kan je ze gewoon stellen aan de ambachtslui achter de producten, want Njomly wordt de eerste livestreamende online winkel van Europa.

Via webcamera's kan je rechtstreeks binnenkijken bij de ambachtslui en ook live advies vragen. Net zoals in een echte winkel, kan je een nummertje trekken en dan jouw vragen stellen via de chatfunctie.

Momenteel bieden al elf vakmensen hun producten aan via Njomly. Naast allerlei delicatessen vind je er bovendien ook verse producten en bereide maaltijden. Dat maakt de webshop niet alleen geschikt voor de specialere aankopen, maar ook voor de doordeweekse boodschappen. Handige bijkomstigheid in dat kader is de snelheid waarmee gewerkt wordt. Je bestelling wordt al een dag later bij je thuis geleverd.