Nieuwe vestiging Chocolate Academy start met cursussen voor liefhebbers

Ben jij op vlak van chocoladebewerking nog niet verder gekomen dan het goedje laten smelten in je mond, maar sta je wel te popelen om er meer over te leren? In deze nieuwe cursus leer je van de beste chefs.

© Getty

In haar Chocolate Academy in Wieze leert chocoladeproducent Barry Callebaut haar professionele klanten al enkele jaren de kneepjes van het vak. Topchefs trainen er chocolatiers, patissiers, bakkers en chefs om het allerbeste uit hun product te leren halen en hun eigen signatuur te ontwikkelen. Nu kunnen ook thuiskoks met een passie voor chocolade professionele opleidingen volgen. Daarvoor kunnen ze terecht in het Antwerpse chocolademuseum Chocolate Nation. In de nieuwe afdeling van de Chocolate Academy wordt vooral gefocust op de basis van het chocolade maken. De cursus is toegankelijk voor iedereen, maar het niveau ligt wel hoog. Na de introductiecursus weet je bijvoorbeeld hoe kristalliseren werkt, kan je pralines vullen en dompel en mouleer je alsof je nooit iets anders gedaan hebt. De tweedaagse cursus kost 400 euro. Inschrijven doe je op de site van de Chocolate Academy. Lees ook: De perfecte cacaoboon: twee Belgische merken over verfijnde en ethische chocolade