Iedereen sloeg dit jaar massaal aan het wandelen, ook de mensen die voorheen gewoon het liefst van al op een terrasje neerploften.

Culinaire wandelingen gaan al even mee, maar in wandeljaar 2020 werden ze bittere noodzaak voor wie graag uit huis van iets lekker geniet. In steden waar horecazaken elkaar sneller opvolgen dan straathoeken is tussen hen in flaneren en hier en daar iets kopen om te eten of te drinken dan ook een fijn alternatief voor de zoveelste Netflix-marathon.

De trend wordt gesignaleerd door de Amsterdamse Cityboys, die afgelopen eindejaarsperiode erg enthousiast waren over de 'Glühwalks', verschillende routes in Amsterdam-West en Amsterdam-Oost waarbij wandelaars via QR-codes hun weg konden banen doorheen het lekkers dat hun stad te bieden had.

Ook in eigen land duiken echter al heel wat routes op. Zo lanceerde reisbureau Travelbase al een culinaire route door Brussel, met tussenstops bij onder meer koffiebar Gruun en Mer du Nord. In het Antwerpse gidst instagrammer Avocadovandeduivel je dan weer graag langs de lekkerste takeawayadresjes. Fijne adressen vind je bijvoorbeeld in haar vastgemaakte story 'tour ANTW'.

