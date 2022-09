‘Nieuwe’ slager Luc De Laet laat geen enkel stukje van het dier onbenut: ‘Eet minder, maar beter vlees’

Luc De Laet behoort tot de nieuwe lichting slagers die een eigen visie op vlees en vleesproductie heeft. Een visie die kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.

“Mijn vrouw en ik openden in de jaren 90 een klassieke beenhouwerij in Hove”, vertelt Luc De Laet. “Al snel werden we geconfronteerd met een reeks schandalen en voedselcrisissen die een grote impact hadden op de zaak en op ons als mens. Toen besloten we een bocht van 180 graden te maken, omdat we beseften dat de massaproductie van vlees voor ons geen toekomst had.” De Laet kwam zelf uit een boerenfamilie en zag hoe de klassieke productiestromen van vlees meer kwaad dan goed deden. “Goedkoop, mager en mals vlees was de maatstaf, maar is eigenlijk voor niemand zinvol. De boeren staan onder grote druk en verdienen zelf amper het zout op de aardappelen, de dieren hebben nauwelijks een waardig bestaan en de consument krijgt een product met weinig smaak en voedingswaarde. Wij proberen het anders te doen door duurzame relaties op te bouwen met onze boeren en kwekers. Zo weet je hoe dieren hebben geleefd, wat ze te eten kregen en wat de juiste prijs is.”

Ook de communicatie met de klanten is voor De Laet enorm belangrijk. “Door onze filosofie is ons vlees duurder dan mensen gewend zijn. Het is aan ons om dat te vertalen naar de consument door bijvoorbeeld de juiste stukken en cuts voor de gelegenheid of de bereiding aan te bieden. Zo is een lamsfilet een duur stukje vlees, maar een traag gegaarde lamsbout is soms veel lekkerder en een stuk malser voor het budget. De nose-to-tail-mentaliteit, niets van een dier verloren laten gaan, leunt daar ook dicht bij aan.” De Laet eindigt met een bijzonder advies, vooral uit de mond van een ondernemer en slager: “Eet minder, maar beter vlees. Zowel de boeren, de dieren, als de planeet zullen je daar op termijn dankbaar voor zijn.”