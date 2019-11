Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft voor het eerst een recycleerbare kaasverpakking ontwikkeld. Die zal leiden tot een vermindering van 300.000 kilogram plastic per jaar.

'De meeste kaasverpakkingen zijn gemaakt van verschillende soorten plastic, waardoor ze niet gerecycleerd kunnen worden', zegt directeur Packaging Development bij FrieslandCampina, Patrick van Baal. 'Daar hebben we nu een oplossing voor. Onze nieuwe kaasverpakking bestaat uit polypropyleen, een materiaal dat goed gescheiden en gerecycleerd kan worden en bruikbaar is voor een nieuw leven als bijvoorbeeld stofzuiger.'

De hersluitbare verpakking werd ontwikkeld voor de kaasvariant die het vaakst in Europa wordt verkocht. Daarom zal dat onmiddellijk leiden tot een afname van ruim 300.000 kilogram plastic per jaar. In 2025 wil het bedrijf al zijn verpakkingen volledig recycleerbaar maken.

Tweede leven als stofzuiger

FrieslandCampina behoort tot de zes grootste zuivelondernemingen in de wereld. Het Nederlandse bedrijf laat zich graag opmerken door een beleid dat inzet op circulariteit en duurzaamheid. Zo zei algemeen directeur Bas Roelofs recent nog dat ze koploper willen zijn op het vlak van de VN-duurzaamheidsdoelen (SDG's).

Op duurzaambedrijfsleven.nl zei hij daarover dat FrieslandCampina al elf van de zeventien SDG's heeft geïmplementeerd. Zo zetten ze in op biodiversiteit, dierenwelzijn, duurzame productie en verpakking, en willen ze tegen 2050 volledig energieneutraal zijn.