In Brugge is maandag de wedstrijd voor 'Eerste Kok' en 'Eerste Maître d'hôtel van België 2021' gehouden in de Hotel- en Toerismeschool Spermalie.

Vijf jonge chefs en vier maîtres dongen mee naar de prestigieuze titel. De wedstrijd werd al voor de 68ste keer georganiseerd door Club Prosper Montagné.

Peter Goossens van het driesterrenrestaurant Hof van Cleve stelde de technische jury van de kokswedstrijd samen. Ferdy Debecker van restaurant Eyckerhof in Bornem is dit jaar ambassadeur van de wedstrijd en zit de jury voor. Tijdens de finale moeten de koks drie gerechten bereiden: als voorgerecht een klassiek gepocheerd ei met Noordzeekrab en artisjok, als hoofdgerecht Mechelse koekoek en kalfszwezeriken en als dessert een warme appelbereiding. Een jury proeft alle gerechten anoniem en geeft de chefs dan punten.

Voor de wedstrijd voor beste Maître is Laurence Rigolet-Wynants van het Brusselse restaurant Comme Chez Soi, dit jaar wedstrijdambassadrice. De vier maîtres zullen worden beoordeeld op onder andere hun voorkomen, talenkennis en organisatietalent, hun kennis inzake de etiquetteregels.

Jong talent

Ruben Lamiroy, sous-chef in restaurant De Koolputten in Waasmunster, sleepte de titel 'Eerste Kok van België 2021' in de wacht. De prijs voor 'beste keukencommis' gaat naar Senne Beldé, die Ruben Lamiroy bijstond. Sam Verheecke van hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge werd uitgeroepen tot 'Eerste Maître d'hôtel van België 2021'. De 'beste zaalcommis' is Anna Maria Bulcke.

